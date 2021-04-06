На який ВВП чекати українцям у 2021 – 2022 роках: прогноз МВФ

Джерело:Ітерфакс–Україна
Міжнародний валютний фонд поділився прогнозами стосовно росту ВВП у 2021 та 2022 роках. Так, після спаду ВВП України торік на 4%, Фонд прогнозує його зростання у 2021 році на 4%, проте з подальшим уповільненням у 2022 році.
МВФ вважає, що у 2022 році слід чекати на спад ВВП до 3,4%. Нагадаємо, що у 2020 році згідно з Всесвітнім економічним прогнозом (WEO) спад ВВП України був відмічений на рівні 4,2%, у той час, як Держстат покращив позначку до 4%.
Читайте також Як збільшився валовий зовнішній борг України за 2020 рік: дані НБУНагадаємо! Уряд України прогнозує зростання економіки у 2021 році на 4,6% при інфляції на кінець року 7,3%. Нацбанк очікує збільшення ВВП країни у 2021 році на 4,2% при інфляції 7%.
Згідно з Всесвітнім економічним прогнозом (WEO), котрий МВФ оприлюднив 6 квітня 2021 року середньорічна інфляція в Україні виглядає наступним чином:
Згідно з новими оцінками, профіцит поточного рахунку в 4,3% ВВП, що був у минулому 2020 році прогнозовано у 2021 році зміниться дефіцитом у 2,5% ВВП. А у майбутньому 2022 році слід очікувати збільшення дефіциту до 3,6% ВВП.
Прогноз WEO також містить й макроекономічні оцінки для 2026 року. Згідно з ними Україна через п'ять років буде зростати на 4% в рік при середньорічній інфляції 5% і дефіцит поточного рахунку 3,8% ВВП.Платите по відсотках більше, ніж взяли у кредит? З послугою "Зустрічна пропозиція", гасити кредити легко та просто. Заповніть заявку на сайті Ідея Банку і працівники зв’яжуться з вами.