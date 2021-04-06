Міжнародний валютний фонд поділився прогнозами стосовно росту ВВП у 2021 та 2022 роках. Так, після спаду ВВП України торік на 4%, Фонд прогнозує його зростання у 2021 році на 4%, проте з подальшим уповільненням у 2022 році.

ВВП України

МВФ вважає, що у 2022 році слід чекати на спад ВВП до 3,4%. Нагадаємо, що у 2020 році згідно з Всесвітнім економічним прогнозом (WEO) спад ВВП України був відмічений на рівні 4,2%, у той час, як Держстат покращив позначку до 4%.

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Нагадаємо! Уряд України прогнозує зростання економіки у 2021 році на 4,6% при інфляції на кінець року 7,3%. Нацбанк очікує збільшення ВВП країни у 2021 році на 4,2% при інфляції 7%.

Що таке ВВП Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це інтегрований показник економічного розвитку країни, який характеризує результат виробничої діяльності резидентів у межах економічної території країни й вимірюється сукупною вартістю товарів та послуг, виготовлених ними для кінцевого використання.

Рівень інфляції в Україні

Згідно з Всесвітнім економічним прогнозом (WEO), котрий МВФ оприлюднив 6 квітня 2021 року середньорічна інфляція в Україні виглядає наступним чином:

у 2020 році знизилась до 2,7%,

у 2021 році прогнозовано збільшиться до 7,9%,

у 2022 році прогнозовано зменшиться до 6,8%.

Інфляція на кінець цього року, відповідно до прогнозу WEO, складе 7,2%, а на кінець наступного – 6% в порівнянні з 5% в минулому.

Що таке інфляція Інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, Інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, зазначає НБУ

Рівень дефіциту та профіциту

Згідно з новими оцінками, профіцит поточного рахунку в 4,3% ВВП, що був у минулому 2020 році прогнозовано у 2021 році зміниться дефіцитом у 2,5% ВВП. А у майбутньому 2022 році слід очікувати збільшення дефіциту до 3,6% ВВП.

Що таке дефіцит та профіцит Бюджетний дефіцит є однією з основних причин інфляції, що спричинений економічною нестабільністю, скороченням надходжень до бюджету та зростанням видатків з бюджету. Тобто дефіцит – це перевищення видаткової частини державного бюджету над дохідною.

Профіцит бюджету — це перевищення доходів бюджету над його видатками. Законодавством передбачено, що профіцит затверджується з метою погашення основної суми боргу.

Рівень безробіття в Україні

МВФ прогнозує зменшення безробіття в Україні у 2021 році на 0,4%. У 2020 році рівень безробіття становив 9%.

Також прогнозовано, що у 2022 році рівень безробіття буде знижуватись й становитиме 8,4%.

Прогноз WEO на 2026 рік

Прогноз WEO також містить й макроекономічні оцінки для 2026 року. Згідно з ними Україна через п'ять років буде зростати на 4% в рік при середньорічній інфляції 5% і дефіцит поточного рахунку 3,8% ВВП.

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