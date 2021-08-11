Прибутки та збитки підприємств

Згідно з даними Держстату за підсумками діяльності підприємств за видами економічної діяльності у 2020 році:

Прибуток одержало 82,6 % підприємств галузі (за КВЕД), який становив 107,9 мільярда гривень,

одержало 82,6 % підприємств галузі (за КВЕД), який становив 107,9 мільярда гривень, Зі збитком закінчили у 2020 році 17,4% підприємств, що склав 26,8 мільярда гривень.

Читайте також Який банк в Україні найприбутковіший: дані НБУ

Академік НААН Юрій Лупенко відзначив, що це найкращі показники серед усіх видів економічної діяльності, де загалом було 71% прибуткових проти 29% збиткових підприємств в Україні.

Яка сфера закінчила 2020 рік з найбільшим чистим прибутком

Сільського господарства (підприємства сільського, лісового та рибного) – 81,1 мільярда гривень, що становить найбільший прибуток за результатами 2020 року.

(підприємства сільського, лісового та рибного) – 81,1 мільярда гривень, що становить найбільший прибуток за результатами 2020 року. Фінансової та страхової діяльності – 25,3 мільярда гривень.

– 25,3 мільярда гривень. Ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів – 22,2 мільярда гривень.

– 22,2 мільярда гривень. Охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 18,9 мільярда гривень.

– 18,9 мільярда гривень. Транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 18 мільярдів гривень.

– 18 мільярдів гривень. Інформації та телекомунікацій – 14,3 мільярда гривень.

Збиткові сфери за результатом 2020 року

Підприємства промисловості – 39,8 мільярда гривень.

– 39,8 мільярда гривень. Сфери операцій з нерухомим майном – 35,2 мільярда гривень.

– 35,2 мільярда гривень. Професійної, наукової та технічної діяльності – 12,5 мільярдів гривень.

Загальний фінансовий результат: думка експерта

Збитки вище згаданих сфер суттєво зменшили загальний фінансовий результат, зазначив Лупенко. Оскільки, частка прибуткових підприємств інших видів економічної діяльності також значно поступається рівню, що склався у сільському господарстві (за КВЕД).

Найближчий рівень був у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (75,6 %), ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (74,1 %), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (71,3 %).

В інших сферах, включаючи промисловість (69,2 %), частка прибуткових підприємств була меншою за загальний рівень по економіці, найменша – у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (53,4 %) і тимчасового розміщування й організації харчування (58,8 %).

Прибутки та збитки сектору економіки у 2019 році