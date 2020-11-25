Дискримінація в оплаті праці: який розрив у зарплаті між чоловіками та жінками
В Кабінеті Міністрів підтвердили, що в Україні досі існує проблема дискримінації жінок з боку роботодавців. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, розрив в оплаті праці між чоловіками та жінками сягає 25%.
Жінки отримують менші зарплати через упередженість
Юридично чоловіки та жінки в Україні – рівні, проте над рівними можливостями ще слід працювати. Про це глава уряду розповів під час виступу на IV Українському Жіночому Конгресі "Від можливостей до реальних змін", повідомляє Укрінформ.
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Міністерство соціальної політики зазначає, що тільки у питанні заробітної плати це призводить до розриву у розмірі до 25%. Чверть зарплати жінки недоотримують через упередженість, через чоловічі та жіночі професії, через декрет, через вік, зовнішність та навіть характер,
– зазначив Шмигаль.
Вибори відбувались з гендерними квотами
За словами глави уряду, 2020 рік став вирішальним щодо рівноправності чоловіків та жінок в українській політиці. Вперше під час виборів партії були змушені дотримуватись гендерних квот.
"В кожному списку мало бути не менше 40% представників однієї статі та результат не змусив себе чекати. Перше за все, десятки жінок вирішили спробувати себе у політиці, відкинули стереотипи та проявили себе", – повідомив прем'єр.
Скільки жінок обрали на місцевих виборах-2020
В уряді проінформували, що, за даними громадських організацій, найбільше жінок обрали в малих громадах, міcтах з населенням до 10 тисяч людей. Тут показник сягає 42%. У райрадах жінок 33,7%, у радах громад з кількістю виборців – понад 10 тисяч – 33%, в облрадах менше – лише 28%.
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