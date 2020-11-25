В Кабінеті Міністрів підтвердили, що в Україні досі існує проблема дискримінації жінок з боку роботодавців. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, розрив в оплаті праці між чоловіками та жінками сягає 25%.

Жінки отримують менші зарплати через упередженість

Юридично чоловіки та жінки в Україні – рівні, проте над рівними можливостями ще слід працювати. Про це глава уряду розповів під час виступу на IV Українському Жіночому Конгресі "Від можливостей до реальних змін", повідомляє Укрінформ.

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Міністерство соціальної політики зазначає, що тільки у питанні заробітної плати це призводить до розриву у розмірі до 25%. Чверть зарплати жінки недоотримують через упередженість, через чоловічі та жіночі професії, через декрет, через вік, зовнішність та навіть характер,

– зазначив Шмигаль.

Вибори відбувались з гендерними квотами

За словами глави уряду, 2020 рік став вирішальним щодо рівноправності чоловіків та жінок в українській політиці. Вперше під час виборів партії були змушені дотримуватись гендерних квот.

"В кожному списку мало бути не менше 40% представників однієї статі та результат не змусив себе чекати. Перше за все, десятки жінок вирішили спробувати себе у політиці, відкинули стереотипи та проявили себе", – повідомив прем'єр.

Скільки жінок обрали на місцевих виборах-2020

В уряді проінформували, що, за даними громадських організацій, найбільше жінок обрали в малих громадах, міcтах з населенням до 10 тисяч людей. Тут показник сягає 42%. У райрадах жінок 33,7%, у радах громад з кількістю виборців – понад 10 тисяч – 33%, в облрадах менше – лише 28%.

Зверніть увагу! За даними Держстату, більшість українців отримують зарплату близьку за розміром до мінімальної. Натомість високу зарплату, тобто понад 25 тисяч гривень, станом на вересень 2020 року Україні нарахували лише 6,6% штатних працівників.