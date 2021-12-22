Субсидії під час опалювального сезону отримуватимуть понад 3 мільйони домогосподарств. У середньому сума виплати становитиме 2 000 гривень, однак її вираховуватимуть індивідуально.

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Якою буде сума допомоги

Розмір субсидії визначатимуть окремо для кожного домогосподарства. Сума допомоги може становити і 3 000 і 5 000 тисяч гривень. Субсидію отримуватимуть ті родини, у яких оплата комунальних послуг під час опалювального сезону становить понад 15% від сімейного бюджету.

Майже для 80% українців цю субсидію перепризначили її автоматично. Для мешканців регіонів, які потрапили до червоної карантинної зони, сума субсидії буде більшою. Жителі населених пунктів, які розташовані біля лінії розмежування на Донбасі матимуть спрощений доступ до подачі заявки, як і соціально вразливим категоріям населення.

Для того, щоб отримати субсидію, потрібно обрати 1 із трьох варіантів:

звернутися до представника територіальної громади або ЦНАПу;

звернутися до органу соціального захисту населення шляхом відправлення документів через "Укрпошту";

онлайн на сайті Мінсоцполітики (потрібно мати електронні засоби ідентифікації).

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