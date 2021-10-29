Річний тариф на газ: хто з постачальників знизив ціну й на скільки

Завдяки балансуючій групі "Нафтогазу" низка постачальників знизила свій річний тариф й він тепер варіюється у межах від 7,799 до 13,50 гривень за кубометр газу. Детальніше про тарифи у різних постачальників та річний тариф – розповідаємо далі.

Чому постачальники знизили річний тариф

Згідно з умовами річного тарифу постачальники не мають права підвищувати тариф протягом року, однак можуть його зменшити. Від травня поточного року сім постачальників вперше знизили річний тариф.

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Зниження річного тарифу для деяких постачальників стало можливим після того, як вони приєднались до балансуючої групи "Нафтогазу" й у них з'явилась можливості купувати газ по 7,42 гривні за кубометр газу.

Зауважте, що контракти в рамках балансуючої групи "Нафтогазу" діятимуть до травня – так само як і річні ціни для побутових споживачів. Це дозволить гарантувати достатні обсяги газу для населення протягом усього опалювального сезону та безпеку постачання ресурсу за фіксованими цінами.

Річні тарифи на газ постачальників

Найнижчий річний тариф нині у постачальника ETG.UA – 7,799 гривні за кубометр газу. Однак він не суттєво відрізняється від попередньої найвигіднішої пропозиції "Агросинтез трейдинг" у 7,80 гривні за кубометр газу, лише на 0,001 гривні.

нині у постачальника ETG.UA – 7,799 гривні за кубометр газу. Однак він не суттєво відрізняється від попередньої найвигіднішої пропозиції "Агросинтез трейдинг" у 7,80 гривні за кубометр газу, лише на 0,001 гривні. Найвища річна пропозиція, як і раніше у Житомирської та Херсонської обласної енергопостачальної компанії – 13,50 гривні за кубометр газу.

Ціни газопостачальники вказали без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо згідно з чинними тарифами на доставку газу.

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Найнижчі ціни річного тарифу

​​Найвищі ціни річного тарифу

У близько 22 газопостачальників ціна річного тарифу на рівні 7,99 гривні за кубометр газу, а у більшості ціни до 9 гривень за кубометр газу.