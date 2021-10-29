Чому постачальники знизили річний тариф
Згідно з умовами річного тарифу постачальники не мають права підвищувати тариф протягом року, однак можуть його зменшити. Від травня поточного року сім постачальників вперше знизили річний тариф.
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Зниження річного тарифу для деяких постачальників стало можливим після того, як вони приєднались до балансуючої групи "Нафтогазу" й у них з'явилась можливості купувати газ по 7,42 гривні за кубометр газу.
Зауважте, що контракти в рамках балансуючої групи "Нафтогазу" діятимуть до травня – так само як і річні ціни для побутових споживачів. Це дозволить гарантувати достатні обсяги газу для населення протягом усього опалювального сезону та безпеку постачання ресурсу за фіксованими цінами.
Річні тарифи на газ постачальників
- Найнижчий річний тариф нині у постачальника ETG.UA – 7,799 гривні за кубометр газу. Однак він не суттєво відрізняється від попередньої найвигіднішої пропозиції "Агросинтез трейдинг" у 7,80 гривні за кубометр газу, лише на 0,001 гривні.
- Найвища річна пропозиція, як і раніше у Житомирської та Херсонської обласної енергопостачальної компанії – 13,50 гривні за кубометр газу.
Ціни газопостачальники вказали без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо згідно з чинними тарифами на доставку газу.
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Найнижчі ціни річного тарифу
- "ETG.UA" – 7,799 гривні за кубометр газу.
- "Агросинтез трейдінг" – 7,80 гривні за кубометр газу.
- "Луцькводоканал" – 7,88 гривні за кубометр газу.
- "Черкасигаз збут", "Уманьгаз збут" – 7,89 гривні за кубометр газу.
- "Нафтогаз" (ПОН), "Газпостачсервіс", "Тернопільгаз збут" – 7,96 гривні за кубометр газу.
- "Волиньгаззбут" – 7,98 гривні за кубометр газу.
Найвищі ціни річного тарифу
- "Херсонська обласна енергетична компанія", "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" – 13,50 гривні за кубометр газу.
- "Стрийнафтогаз" – 11,99 гривні за кубометр газу.
- "Юніверс газ" – 11,40 гривні за кубометр газу.
- "ТАС Енергія країни" – 11,22 гривні за кубометр газу.
- "Хмельницькенергозбут", "Геліос" – 11 гривень за кубометр газу.