Який планується дефіцит держбюджету у 2022 році: відповідь голови Мінфіну

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів чи може дефіцит бюджету України у 2022 році відрізнятись від прогнозованого. Мінфін раніше дав згоду, що дефіцит буде становити 3,5%.

Дефіцит бюджету у 2022 році

Марченко зауважив, що коли уряд підписував меморандум с МВФ, то дав згоду на те, що в Україні у 2022 році буде дефіцит на рівні 3,5%. Міністр також наголосив, що вже підготовлена бюджетна декларація, де дефіцит фігурує на вище згаданому рівні.

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Якби у нас були диверсифіковані джерела покриття дефіциту, то можна було б ставити питання про більший дефіцит,

– прокоментував Марченко.

Україна не може дозволити змінити дефіцит

Голова Мінфіну відмітив, що міністерство в принципі зацікавлене в тому, щоб дефіцит був нижче.

Деякі країни розширюють дефіцити, деякі звужують, зауважує Марченко. Міністр наголошує й на тому, що в принципі, заходи щодо фіскального стимулювання зараз домінують у всіх – і в розвинених, і в країнах, що розвиваються.

Хтось може собі це дозволити, хтось ні. Ми, на жаль, не можемо дозволити істотний вплив фіскальної ролі держави на економіку – то, що може дозволити собі США або країни ЄС,

– підкреслив Марченко.

Оскільки, в України джерела запозичень досить обмежені, то все залежить від того, є програма з МВФ, чи ні, чи є ВБ чи ні, чи є макрофін від ЄС чи ні. На думку голови Мінфіну, не дивитися на дефіцит можуть країни, вартість запозичень яких близькі до нуля.