В обмінних пунктах України долар зріс, а євро здешевшало. Так, курс долара в обмінниках 15 грудня на купівлю в середньому сягає 27,8 гривні, а на продаж – 27,97. Євро – 33,65 та 33,8 гривні.

Який курс заклав Нацбанк

Нацбанк на 15 грудня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,87, а євро – 33,89 гривні. Так, долар втратив у ціні 10 копійок за добу, а євро не змінило позицій.

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Курс долара і євро в обмінниках України

В українських обмінниках ціна валюти 15 грудня традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Київ

Купити долар у Києві можна за ціною від 27,7 до 27,85 гривні, а продати – за ціною від 27,86 до 27,95 гривні.

Євро у столиці можна придбати за ціною від 33,54 до 33,75 гривні, а продати – від 33,7 до 33,9 гривні.

Львів

Купити долар у Львові можна за ціною від 27,75 до 27,81 гривні, а продати – від 27,88 до 28,05.

Євро можна придбати за ціною від 33,5 до 33,63 гривні, а продати – від 33,69 до 33,75 гривні.

Одеса

Купити долар в Одесі можна за ціною від 27,75 до 27,8 гривні, а продати – від 27,85 до 27,88 гривні.

Євро можна придбати за середньою ціною 33,5 гривні, а продати – від 33,7 до 33,74 гривні.

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Дніпро

Купити долар у Дніпрі можна за середньою ціною 27,8 гривні, а продати – в середньому за 28 гривень.

Євро можна придбати за ціною від 33,7 до 33,75 гривні, а продати – від 33,75 до 33,8 гривні.

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