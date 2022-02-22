Оскільки рівень зарплати є досить відносним показником й важливо знати рівень купівельної спроможності населення. Тому ми вирішили орієнтуватись на ВВП за паритетом купівельної спроможності (ПКС).

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У якій країні рівень життя найвищий

В Люксембурга виявися найвищий показник ВВП (ПКС) – 117 500,2 долара у 2020 році, тож саме ця країна очолила рейтинг. Що стосується номінального ВВП та його рівня росту у 2020 році, то вони становлять 73 мільярди доларів та -1,8% відповідно, йдеться на сайті Світового банку. Рівень інфляції, згідно з даними Євростату, у грудні минулого року склав 5,4% річних.

Провідний сектор економіки країни є послуги, зокрема банківські, а найбільш розвинені галузі промисловості – металургія, ІТ, телекомунікації, йдеться на порталі Дія Бізнес. Найбільше Люксембург експортує за кордон чорні метали, машини, електромашини, обладнання та механічні пристрої, пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них тощо.

Що таке ВВП (ПКС) ВВП (ПКС) – це показник, який розраховується виходячи з вартості всіх кінцевих товарів та послуг, реалізованих в економіці країни за рік, отриманої за допомогою перерахунку за паритетом купівельної спроможності. тобто з поправкою на рівень цін в економіці країни, а отже, і купівельної спроможності валюти.

У яких ще країнах ЄС високий рівень життя

Ірландія: ВВП (ПКС) – 93 180,9 долара, номінальний ВВП становив 426 мільярдів доларів, а ріст ВВП – 5,9%.

ВВП (ПКС) – 93 180,9 долара, номінальний ВВП становив 426 мільярдів доларів, а ріст ВВП – 5,9%. Данія: ВВП (ПКС) – 60 229,9 долара, номінальний ВВП – 356 мільярдів доларів, ріст ВВП становив – -2,1%.

ВВП (ПКС) – 60 229,9 долара, номінальний ВВП – 356 мільярдів доларів, ріст ВВП становив – -2,1%. Нідерланди: ВВП (ПКС) – 59 268,1 долара, номінальний ВВП – 9 114 мільярдів доларів, ріст ВВП – -3,8%.

ВВП (ПКС) – 59 268,1 долара, номінальний ВВП – 9 114 мільярдів доларів, ріст ВВП – -3,8%. Австрія: ВВП (ПКС) – 55 683,8 долара, номінальний ВВП – 433 мільярди доларів, ріст ВВП – -6,7%.

Рівень інфляції Згідно з даними Євростату, найнижчий рівень інфляції у Португалії – 2,8% річних (грудень 2021 року). А от найвищої позначки у річному вимірі інфляція сягнула в Естонії – 12% річник. Нагадаємо, що інфляція в Єврозоні прискорилася до 5,1% річних у січні цьогоріч, коли очікувався її спад до 4,4%.

Цікаво! Найнижчий ВВП (ПКС) у Болгарії – 22 384 долари, номінальний ВВП у 2020 році склав 70 мільярдів доларів, а впав на -4,4%. Також зауважимо, що у країні й найнижча мінімальна заробітна плата – 332 євро.

Рівень життя в Україні

Також ми вирішили порівняти економічні показники України у 2020 році з іншими країнами ЄС. Звичайно, що ВВП за паритетом купівельної спроможності України суттєво нижчий навіть від Болгарії, котра опинилась у кінці рейтингу серед країн ЄС. Тож в Україні досить низький рівень життя проти європейських сусідів.

ВВП (ПКС) – 13 054,8 долара.

Номінальний ВВП – 155 мільярдів доларів.

Ріст ВВП – -4%.

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Де найвища мінімальна зарплата в ЄС

Найвища мінімальна зарплата серед країн ЄС в Ірландії – близько 1 775 євро.

– близько 1 775 євро. У той час, як найнижча, серед країн ЄС, становить лише 332 євро (Болгарія).

Довідка: мінімальна зарплата – це найнижчий рівень оплати праці населення, який встановлює держава, а роботодавці не мають права офіційно платити менше.

Також варто зауважити, що рівень мінімальної зарплати держава встановлює не враховуючи податки. Наприклад, в Україні нині мінімалка складає 6,5 тисяч гривень, проте з неї ще вираховується 20% ПДВ, військовий збір та ЄСВ.

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