У якій країні економіка "впала" найбільше через COVID-19

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Джерело:

"РБК–Україна"

Радник Зеленеського з економічних питань Олег Устенко розповів, де "впав" ВВП найбільше через COVID-19 та, як швидко зможе відновитися світова економіка. Не дивлячись на те, що ВВП України у 2020 році впав на 4%, в Устенка досить оптимістичний прогноз.

Стан світового ВВП

Торік очікувалося, що весь світ "впаде" на 4,5%. За фактом виявилося, що світ впав на 3,3%, а українська економіка – на 4%. Устенко відмітив, що для української економіки збитки виявились слабшими через те, що в Україні досервісна економіка в той самий час, як у Європі постіндустріальна.

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Чому збитки української економіки виявились слабкішими

У постіндустріальній економіці частка сервісу та послуг на порядок вище, ніж в досервісній. А отже, коли мова йде про локдаун, обмежувальні заходи стосуються тих, хто працює з людьми. І чим вище частка сектора послуг, тим більше буде удар по економіці.

Як це не дивно, "недорозвиненість" з точки зору структури економіки призвела до позитивного результату. Удар був значно пом'якшений, в тому числі й внаслідок цього фактору,
– додає Устенко.

Саме тому найбільше постраждали країни та регіони, де економіка сильно прив'язана до туристичних послуг та ресторанного бізнесу, ніж де першість відіграє промисловість, або сільське господарство.

Падіння європейської економіки

  • ВВП країн ЄС впало на 6,8%
  • ВВП усієї Європи упало на 6,4%

Устенко наголосив на тому, що глибина падіння ВВП могла бути значно більшою, проте через те, що економіка Європи загалом є досить не однорідною – це врятувало від ще більшого падіння. Як приклад, він наводить туристичну західну частину, проти менш туристичної східної.

В Іспанії, де велика частка сервісу та туристичного бізнесу, падіння склало 11%. Це найглибше падіння з часів Другої світової війни. У тій же Німеччині, де частка сервісу менше, падіння склало 5%, у Франції – 8,3%.

Економіка Китаю

Радник відзначає, що падіння світової економіки було б значно глибшим, якби не економіка Китаю, яка показала зростання. А враховуючи, що це понад 15% світового ВВП, то вони змогли компенсувати удар світової економіки.

Фактично Китай витягнув більш як 3% для світової економіки. Якби не він, то світ скотився б до куди гірших показників,
– наголошує Устенко.

Торік лише три економіки показали зростання – Китай, Єгипет і Туреччина.