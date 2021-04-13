Радник Зеленеського з економічних питань Олег Устенко розповів, де "впав" ВВП найбільше через COVID-19 та, як швидко зможе відновитися світова економіка. Не дивлячись на те, що ВВП України у 2020 році впав на 4%, в Устенка досить оптимістичний прогноз.

Стан світового ВВП

Торік очікувалося, що весь світ "впаде" на 4,5%. За фактом виявилося, що світ впав на 3,3%, а українська економіка – на 4%. Устенко відмітив, що для української економіки збитки виявились слабшими через те, що в Україні досервісна економіка в той самий час, як у Європі постіндустріальна.

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Чому збитки української економіки виявились слабкішими

У постіндустріальній економіці частка сервісу та послуг на порядок вище, ніж в досервісній. А отже, коли мова йде про локдаун, обмежувальні заходи стосуються тих, хто працює з людьми. І чим вище частка сектора послуг, тим більше буде удар по економіці.

Як це не дивно, "недорозвиненість" з точки зору структури економіки призвела до позитивного результату. Удар був значно пом'якшений, в тому числі й внаслідок цього фактору,

– додає Устенко.

Саме тому найбільше постраждали країни та регіони, де економіка сильно прив'язана до туристичних послуг та ресторанного бізнесу, ніж де першість відіграє промисловість, або сільське господарство.

Падіння європейської економіки

ВВП країн ЄС впало на 6,8%

ВВП усієї Європи упало на 6,4%

Устенко наголосив на тому, що глибина падіння ВВП могла бути значно більшою, проте через те, що економіка Європи загалом є досить не однорідною – це врятувало від ще більшого падіння. Як приклад, він наводить туристичну західну частину, проти менш туристичної східної.

В Іспанії, де велика частка сервісу та туристичного бізнесу, падіння склало 11%. Це найглибше падіння з часів Другої світової війни. У тій же Німеччині, де частка сервісу менше, падіння склало 5%, у Франції – 8,3%.

Економіка Китаю

Радник відзначає, що падіння світової економіки було б значно глибшим, якби не економіка Китаю, яка показала зростання. А враховуючи, що це понад 15% світового ВВП, то вони змогли компенсувати удар світової економіки.

Фактично Китай витягнув більш як 3% для світової економіки. Якби не він, то світ скотився б до куди гірших показників,

– наголошує Устенко.