Як знижуватиметься дефіцит держбюджету до 2024 року: прогноз Кабміну

Згідно з Бюджетною декларацією до 2024 року, дефіцит державного бюджету у поточному році очікується на рівні 246,6 мільярда гривень. Як прогнозовано дефіцит знижуватиметься у найближчі три роки, розповідаємо далі.

Дефіцит бюджету до 2024 року

у 2022 році становитиме 3,5% (188 мільярдів гривень),

у 2023 році – 3% (179,8 мільярда гривень),

у 2024 році – 2,7% (179,59 мільярда гривень).

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Дефіцит торговельного балансу

Згідно з Бюджетною декларацією до 2024 року дефіцит торговельного балансу збільшиться у поточному році до 6,2 мільярда доларів у порівнянні з 1,79 мільярда доларів у 2020 році. У 2022 році він збільшиться до 8,59 мільярда доларів та до 10,6 мільярда доларів у 2023 році.

Імпорт та експорт

У Бюджетній декларації прогнозується, що починаючи з 2022 року більшість країн світу, зокрема Україна, повернуться до звичайного (як до пандемії) ритму життя.

Ситуація з експортом товарів та послуг наступні три року виглядатиме таким чином:

у 2021 році становитиме 8,8%,

у 2022 році відбудеться спадання до 6,5%,

у 2023 році експорт спаде аж до 7,7%,

у 2024 році він навпаки зросте на 7,9%.

Зростання імпорту товарів і послуг декларація передбачає на наступному рівні:

у 2021 році – 15,6%,

у 2022 році – 9,2%,

у 2023 році – 9,4%,

у 2024 році – 8,6%.

Розмір зарплати українців

Розмір мінімальної заробітної плати у найближчі три роки збільшиться з 6,5 тисяч гривень на початок 2022 року до 7,66 тисячі гривень на початок 2024 року.

Збільшення мінімальної зарплати у жовтні 2022 року відбудеться до 6,7 тисячі гривень.

З 2023 року – до 7,18 тисячі гривень.