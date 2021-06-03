Дефіцит бюджету до 2024 року
- у 2022 році становитиме 3,5% (188 мільярдів гривень),
- у 2023 році – 3% (179,8 мільярда гривень),
- у 2024 році – 2,7% (179,59 мільярда гривень).
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Дефіцит торговельного балансу
Згідно з Бюджетною декларацією до 2024 року дефіцит торговельного балансу збільшиться у поточному році до 6,2 мільярда доларів у порівнянні з 1,79 мільярда доларів у 2020 році. У 2022 році він збільшиться до 8,59 мільярда доларів та до 10,6 мільярда доларів у 2023 році.
Імпорт та експорт
У Бюджетній декларації прогнозується, що починаючи з 2022 року більшість країн світу, зокрема Україна, повернуться до звичайного (як до пандемії) ритму життя.
Ситуація з експортом товарів та послуг наступні три року виглядатиме таким чином:
- у 2021 році становитиме 8,8%,
- у 2022 році відбудеться спадання до 6,5%,
- у 2023 році експорт спаде аж до 7,7%,
- у 2024 році він навпаки зросте на 7,9%.
Зростання імпорту товарів і послуг декларація передбачає на наступному рівні:
- у 2021 році – 15,6%,
- у 2022 році – 9,2%,
- у 2023 році – 9,4%,
- у 2024 році – 8,6%.
Розмір зарплати українців
- Розмір мінімальної заробітної плати у найближчі три роки збільшиться з 6,5 тисяч гривень на початок 2022 року до 7,66 тисячі гривень на початок 2024 року.
- Збільшення мінімальної зарплати у жовтні 2022 року відбудеться до 6,7 тисячі гривень.
- З 2023 року – до 7,18 тисячі гривень.