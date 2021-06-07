Дефіцит бюджету Пенсійного фонду за січень – травень: скільки не вистачає установі

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) складає близько 11 мільярдів гривень. Оскільки, доходи ПФУ за січень – травень 2021 року склали 200,1 мільярда гривень, а видатки – 211,1 мільярда гривень.

Доходи ПФУ за січень – травень 2021 року

З загальних доходів власні кошти ПФУ склали 129,0 мільярда гривень. 11,9 мільярда гривень з яких були отримані з державного бюджету України за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми від застосування пільгового розміру ЄСВ (єдиний соціальний внесок).

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Надходження з держбюджету

У ПФУ розповіли, що з держбюджету на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 71,1 мільярда гривень.

Як зросли доходи ПФУ за рік

За рік загальні доходи ПФУ зросли на 12,6 мільярда гривень. Відтак, у січні – травні 2020 року власні доходи Фонду становили 108,5 мільярдів гривень, а кошти держбюджету – 79,0 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що згідно з затвердженою постановою Кабміну 17 лютого поточного року дефіцит Пенсійного фонду України у 2021 році передбачає 21,7 мільярда гривень.

Інфографіка Пенсійного фонду України