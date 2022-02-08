Який банк в Україні заробив найбільше за 2021 рік: дані НБУ
8 лютого 2022 , 13:38Читать новость на русском
Джерело:Національний банк України
За період з січня по грудень 2021 року прибуток банків в Україні склав понад 77 мільярдів гривень. Найбільше заробив державний "Приватбанк".
Прибуток банків у 2021 році
За минулий рік сукупний прибуток банків склав 77,530 мільярдів гривень після оподаткування. Однак не всі банки виявились прибутковими.
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- Згідно з даними регулятора, 66 з 71 банку отримали прибуток на суму 77,9 мільярда гривень.
- Збитковими виявилось 5 банків, йдеться про 383 мільйони гривень.
Найприбутковіші банки
Рейтинг за прибутковістю очолив "Приватбанк", який заробив 35,050 мільярдів гривень. На другому місці опинився банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк, йдеться про 4,858 мільярда гривень. На третьому приватний ПУМБ – 4,188 мільярда гривень.
Нагадаємо! Прибуток банків за січень – вересень 2021 року виявився найкращим результатом за 10 років. Йдеться про 51,4 мільярда гривень. Більше про це читайте тут.