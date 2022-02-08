Прибуток банків у 2021 році

За минулий рік сукупний прибуток банків склав 77,530 мільярдів гривень після оподаткування. Однак не всі банки виявились прибутковими.

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Згідно з даними регулятора 66 з 71 банку отримали прибуток на суму 77,9 мільярда гривень.

на суму 77,9 мільярда гривень. Збитковими виявилось 5 банків, йдеться про 383 мільйони гривень.

Найприбутковіші банки

Рейтинг за прибутковістю очолив ПриватБанк, який заробив 35,050 мільярдів гривень. На другому місці опинився банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк, йдеться про 4,858 мільярда гривень. На третьому приватний ПУМБ – 4,188 мільярда гривень.