Який банк в Україні найприбутковіший: дані НБУ

6 серпня 2021 , 15:33
Читать новость на русском

Джерело:

Національний банк України

За результатами першого півріччя 2021 року найприбутковішим банком в Україні став державний Приватбанк. У Національному банку розповіли, що загалом банки заробили понад 30 мільярдів гривень за цей період.

Доходи банків в Україні

У Нацбанку розповіли, що у період з січня по липень 2021 року загальний заробіток банків в Україні склав 30,08 мільярдів гривень

До теми Скільки заробили українські банки за перше півріччя 2021 року

Найприбутковіші банки в Україні

До ТОП-5 банків з найвищим прибутком увійшов лише один державний Приватбанк, решта – банки іноземних груп, або з приватним капіталом. 

  • Приватбанк – 11,6 мільярда гривень (український держбанк),
  • Райффайзен Банк – 2,3 мільярда гривень (банк з іноземним капіталом),
  • Сбербанк – 2 мільярди гривень (російський держбанк),
  • ПУМБ – 1,9 мільярда гривень (приватний банк),
  • Універсал банк – 1,6 мільярда гривень (банк з іноземним капіталом).

Найприбутковіші державні банки в Україні

  • Приватбанк – 11,6 мільярда гривень
  • Укрексімбанк – 1,12 мільярда гривень,
  • Укргазбанк – 726 мільйонів гривень,
  • Ощадбанк – 512 мільйонів гривень.

Найзбитковіші банки в Україні

За результатами першого півріччя 2021 року найзбитковішими виявилось 10 банків, а очолив рейтинг Правекс Банк. Загальна сума збитків 10 банків склала 217 мільйонів гривень

  • Правекс Банк –  91,4 мільйона гривень.
  • АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" – 53 мільйони гривень,
  • Юнекс Банк – 21,2 мільйона гривень,
  • БТА Банк – 20,6 мільйона гривень.
Нагадаємо, що за результатами І кварталу (січень – березень) 2021 року найприбутковішим був також Приватбанк, яка склала  2,4 мільярда гривень – 21,8% від прибутку усієї банківської системи в Україні. 
Автор: Дар'я Вереньова