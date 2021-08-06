Який банк в Україні найприбутковіший: дані НБУ
6 серпня 2021 , 15:33Читать новость на русском
Джерело:Національний банк України
За результатами першого півріччя 2021 року найприбутковішим банком в Україні став державний Приватбанк. У Національному банку розповіли, що загалом банки заробили понад 30 мільярдів гривень за цей період.
Доходи банків в Україні
У Нацбанку розповіли, що у період з січня по липень 2021 року загальний заробіток банків в Україні склав 30,08 мільярдів гривень.
До теми Скільки заробили українські банки за перше півріччя 2021 року
Найприбутковіші банки в Україні
До ТОП-5 банків з найвищим прибутком увійшов лише один державний Приватбанк, решта – банки іноземних груп, або з приватним капіталом.
- Приватбанк – 11,6 мільярда гривень (український держбанк),
- Райффайзен Банк – 2,3 мільярда гривень (банк з іноземним капіталом),
- Сбербанк – 2 мільярди гривень (російський держбанк),
- ПУМБ – 1,9 мільярда гривень (приватний банк),
- Універсал банк – 1,6 мільярда гривень (банк з іноземним капіталом).
Найприбутковіші державні банки в Україні
- Приватбанк – 11,6 мільярда гривень
- Укрексімбанк – 1,12 мільярда гривень,
- Укргазбанк – 726 мільйонів гривень,
- Ощадбанк – 512 мільйонів гривень.
Найзбитковіші банки в Україні
За результатами першого півріччя 2021 року найзбитковішими виявилось 10 банків, а очолив рейтинг Правекс Банк. Загальна сума збитків 10 банків склала 217 мільйонів гривень.
- Правекс Банк – 91,4 мільйона гривень.
- АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" – 53 мільйони гривень,
- Юнекс Банк – 21,2 мільйона гривень,
- БТА Банк – 20,6 мільйона гривень.