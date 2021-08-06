Доходи банків в Україні

У Нацбанку розповіли, що у період з січня по липень 2021 року загальний заробіток банків в Україні склав 30,08 мільярдів гривень.

До теми Скільки заробили українські банки за перше півріччя 2021 року

Найприбутковіші банки в Україні

До ТОП-5 банків з найвищим прибутком увійшов лише один державний Приватбанк, решта – банки іноземних груп, або з приватним капіталом.

Приватбанк – 11,6 мільярда гривень (український держбанк),

Райффайзен Банк – 2,3 мільярда гривень (банк з іноземним капіталом),

Сбербанк – 2 мільярди гривень (російський держбанк),

ПУМБ – 1,9 мільярда гривень (приватний банк),

Універсал банк – 1,6 мільярда гривень (банк з іноземним капіталом).

Найприбутковіші державні банки в Україні

Приватбанк – 11,6 мільярда гривень

Укрексімбанк – 1,12 мільярда гривень,

Укргазбанк – 726 мільйонів гривень,

Ощадбанк – 512 мільйонів гривень.

Найзбитковіші банки в Україні

За результатами першого півріччя 2021 року найзбитковішими виявилось 10 банків, а очолив рейтинг Правекс Банк. Загальна сума збитків 10 банків склала 217 мільйонів гривень.

Правекс Банк – 91,4 мільйона гривень.

АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" – 53 мільйони гривень,

Юнекс Банк – 21,2 мільйона гривень,

БТА Банк – 20,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, що за результатами І кварталу (січень – березень) 2021 року найприбутковішим був також Приватбанк, яка склала 2,4 мільярда гривень – 21,8% від прибутку усієї банківської системи в Україні.