Доходи банків в Україні

У Нацбанку розповіли, що у період з січня по липень 2021 року загальний заробіток банків в Україні склав 30,08 мільярдів гривень.

До теми Скільки заробили українські банки за перше півріччя 2021 року

Найприбутковіші банки в Україні

До ТОП-5 банків з найвищим прибутком увійшов лише один державний Приватбанк, решта – банки іноземних груп, або з приватним капіталом.

  • Приватбанк – 11,6 мільярда гривень (український держбанк),
  • Райффайзен Банк – 2,3 мільярда гривень (банк з іноземним капіталом),
  • Сбербанк – 2 мільярди гривень (російський держбанк),
  • ПУМБ – 1,9 мільярда гривень (приватний банк),
  • Універсал банк – 1,6 мільярда гривень (банк з іноземним капіталом).

Найприбутковіші державні банки в Україні

  • Приватбанк – 11,6 мільярда гривень
  • Укрексімбанк – 1,12 мільярда гривень,
  • Укргазбанк – 726 мільйонів гривень,
  • Ощадбанк – 512 мільйонів гривень.

Найзбитковіші банки в Україні

За результатами першого півріччя 2021 року найзбитковішими виявилось 10 банків, а очолив рейтинг Правекс Банк. Загальна сума збитків 10 банків склала 217 мільйонів гривень.

  • Правекс Банк – 91,4 мільйона гривень.
  • АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" – 53 мільйони гривень,
  • Юнекс Банк – 21,2 мільйона гривень,
  • БТА Банк – 20,6 мільйона гривень.