Який банк найприбутковіший в Україні: свіжі дані Мінфіну

Міністерство фінансів України проінформувало, що за I квартал 2021 року сукупний прибуток державних банків становив більш як 3 мільярди гривень. Який з банків отримав найбільший прибуток, розповідаємо далі.

Прибуток держбанків

У Мінфіні відмітили, що всі банки державного сектору були прибутковими. Їх сукупний прибуток склав 3,2 мільярда гривень.

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Чий прибуток виявився найбільшим

Найбільш прибутковим серед держбанків виявився "ПриватБанк". Його сукупний прибуток за січень – березень 2021 року, згідно з підрахунками Мінфіну, склав 2,4 мільярда гривень. Тобто 21,8% прибутку всієї банківської системи України.

Важливо зазначити, що у першому кварталі поточного року відновилось зростання кредитного портфеля клієнтів банків державного сектору,

– наголосили в міністерстві.

Кредитний портфель клієнтів держбанків

У Мінфіні порівняли прибуток зростання кредитного портфеля клієнтів банків державного сектору за I квартал (січень – березень) 2021 року та з 1 січня 2020 року. Значаться, що він зріс на 3,5%, тобто на 7,6 мільйона гривень.

Як зросли за рік кредитні портфелі юридичних та фізичних осіб

Зверніть увагу, що за вище наведений проміжок часу зростали кредитні портфелі, як юридичних, так і фізичних осіб.

Кредитні портфелі юридичних осіб зросли на 3,0%, або на 4,9 мільярда гривень.

зросли на 3,0%, або на 4,9 мільярда гривень. Кредитні портфелі фізичних осіб – на 4,9%, або на 2,7 мільярда гривень.

Також спостерігалось незначне скорочення обсягу коштів фізичних осіб: на 0,67%, або на 2,8 мільярда гривень на тлі зростання коштів юридичних осіб на 0,5%, або на 1,5 мільярда гривень відповідно.