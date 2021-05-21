Прибуток держбанків
У Мінфіні відмітили, що всі банки державного сектору були прибутковими. Їх сукупний прибуток склав 3,2 мільярда гривень.
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Чий прибуток виявився найбільшим
Найбільш прибутковим серед держбанків виявився "ПриватБанк". Його сукупний прибуток за січень – березень 2021 року, згідно з підрахунками Мінфіну, склав 2,4 мільярда гривень. Тобто 21,8% прибутку всієї банківської системи України.
Важливо зазначити, що у першому кварталі поточного року відновилось зростання кредитного портфеля клієнтів банків державного сектору,
– наголосили в міністерстві.
Кредитний портфель клієнтів держбанків
У Мінфіні порівняли прибуток зростання кредитного портфеля клієнтів банків державного сектору за I квартал (січень – березень) 2021 року та з 1 січня 2020 року. Значаться, що він зріс на 3,5%, тобто на 7,6 мільйона гривень.
Як зросли за рік кредитні портфелі юридичних та фізичних осіб
Зверніть увагу, що за вище наведений проміжок часу зростали кредитні портфелі, як юридичних, так і фізичних осіб.
- Кредитні портфелі юридичних осіб зросли на 3,0%, або на 4,9 мільярда гривень.
- Кредитні портфелі фізичних осіб – на 4,9%, або на 2,7 мільярда гривень.
Також спостерігалось незначне скорочення обсягу коштів фізичних осіб: на 0,67%, або на 2,8 мільярда гривень на тлі зростання коштів юридичних осіб на 0,5%, або на 1,5 мільярда гривень відповідно.