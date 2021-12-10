Якими будуть ціни на газ у 2022 році: прогноз НБУ

У Національному банку прогнозують, що ціни на газ почнуть стрімко знижуватись після закінчення опалювального сезону. Разом з тим середня ціна за рік буде досить високою.

Якою буде ціна на газ у 2022 році

Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчу під час пресбрифінгу регулятора 9 грудня заявив, що середня ціна за рік складе близько 460 доларів за тисячу кубометрів.

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Регулятор зазначив, що ціни на газ вже трохи скоригувалися, а пік був пройдений місяць чи два тому.

Ми очікуємо, що протягом наступного року ціна на газ буде стрімко знижуватися після опалювального сезону,

– сказав він. Високі ціни – один з ризиків для економіки Заступник голови Ніколайчук підкреслив й те, що збереження високих цін на газ у світі на довший період, ніж очікувалось раніше – один з головних ризиків для економіки України. Ще один – ескалація Росією військового конфлікту. Світові ціни на газ і продовольство перевищують очікувані нами рівні та, ймовірно, залишатимуться вищими найближчими місяцями,

– заявив Ніколайчук. Як зросте ціна нафти Також з його слів, регулятор прогнозує, що середня ціна нафти марки Brent становитиме у 2022 році 67 доларів за барель. Цікаво, що у Bank of America не такий оптимістичний прогноз. Через глобальну енергетичну кризу, різке збільшення попиту на пальне та інші фактори нафта прогнозовано можу досягти 120 доларів за барель. Станом на 9 грудня нафта Brent коштувала 76,04 долари за барель.

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