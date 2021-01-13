Яким буде ВВП України у 2021 році: прогноз Мінекономіки
Міністерство економіки не відмовляється від прогнозованого раніше зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році. Очікують, що показник зросте на 4,6%.
На економіку України у 2021 році очікує зростання. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко в ефірі телеканалу"Прямий".
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У нас план на 2021 рік – зростання у 4,6%. Він з'явиться завдяки різним факторам,
– зазначив Петрашко.
Де зберігається зростання
За його словами, в листопаді та грудні 2020 року було помітне відновлення певних секторів. Зокрема, галузі будівництва, яка є одним з базових драйверів для всієї економіки.
Міністр додав, що внутрішній товарообіг зростає, що дуже важливо, бо означає, що не відбулося падіння обсягів.
Щодо вантажоперевезень, за словами Петрашка, "Укрзалізниця" в листопаді та грудні зареєструвала зростання перевезення вантажів залізницею.
Які галузі залишаються проблемними
Водночас негативні тенденції є в таких галузях економіки: пасажироперевезення, трубопровідний транспорт та транспортування газу.
Що цьому передувало
- Раніше Міністерство економіки прогнозувало падіння ВВП України на 3% за підсумками першого кварталу 2021 року.
- Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 10 місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня – вересня 2020 року.
- За 11 місяців 2020 року Мінекономіки орієнтовно оцінювало зменшення обсягів ВВП на рівні 4,7%, що загалом відповідало прогнозованій тенденції. А за весь рік прогнозували падіння на 4,8%.
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