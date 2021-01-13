Міністерство економіки не відмовляється від прогнозованого раніше зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році. Очікують, що показник зросте на 4,6%.

На економіку України у 2021 році очікує зростання. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко в ефірі телеканалу"Прямий".

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У нас план на 2021 рік – зростання у 4,6%. Він з'явиться завдяки різним факторам,

– зазначив Петрашко.

Де зберігається зростання

За його словами, в листопаді та грудні 2020 року було помітне відновлення певних секторів. Зокрема, галузі будівництва, яка є одним з базових драйверів для всієї економіки.

Міністр додав, що внутрішній товарообіг зростає, що дуже важливо, бо означає, що не відбулося падіння обсягів.

Щодо вантажоперевезень, за словами Петрашка, "Укрзалізниця" в листопаді та грудні зареєструвала зростання перевезення вантажів залізницею.

Які галузі залишаються проблемними

Водночас негативні тенденції є в таких галузях економіки: пасажироперевезення, трубопровідний транспорт та транспортування газу.

Що цьому передувало