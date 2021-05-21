Податкова ставка на рівні 15%

У Мінфіні США розповіли, що за результатами дводенних зустрічей, у рамках Міжнародних переговорів G20, було обговорено питання мінімальної ставки світового корпоративного мінімуму. США запропонувало мінімальну податкову ставку на рівні не менше ніж 15%.

Читайте також Криптовалюта втратить анонімність: податкова США посилить контроль за транзакціями бізнесу

Ба більше, Мінфін США підкреслив, що це мінімальний рівень, і що дискусії повинні й надалі бути амбіційними, підштовхуючи цей показник вище. Зауважимо, що раніше президент США Джо Байден пропонував підвищити ставку до 28%.

Попередня пропозиція США

Нагадаємо, що близько місяця тому Джанет Єллен пропонувала встановити ставку на рівні 21%. Голова Світового банку Девід Малпасс одразу ж висловив побоювання з цього приводу. На його думку, така ставка є зависокою й може стати на заваді для економічного розвитку бідних країн, заважаючи їм приваблювати інвестиції.

Переваги та ризики підвищення ставки

На думку чинної міністерки фінансів США Джанет Єллен, одна з переваг підвищення ставки криється у тому, що це стримуватиме компанії від переведення своєї фінансової діяльності у межі іншої країни, щоб сплачувати менший податок.

Міністерка зазначила, що останні 30 років країни знижують ставки корпоративного податку, аби залучити мультинаціональні корпорації. Введення мінімальної ставки дозволить усунути податкову конкуренцію між країнами. Відмітимо, що деякі країни просувають ідею введення глобального мінімального податку, однак не всі. Наприклад, Ірландія, як зазначало видання BBC News, навпаки не виявляє ініціативи, оскільки це може мати негативний вплив на її економіку.

Яка податкова ставка у світі зараз

За даними Фонду оподаткування, середня ставка корпоративного податку у світі становить близько 24%. Європа має найнижчий регіональний показник – приблизно 20%.

Ризики для економіки Ірландії

Річ у тім, що низька ставка корпоративного податку в Ірландії приваблює багато світових компаній-гігантів. Наприклад, штаб-квартиру в Ірландській Республіці мають такі компанії, як: Google, Facebook, Tripadvisor, AirBnB.

Якщо інвестувати в Ірландії, то доведеться сплатити всього лише 12,5% податку на ірландський прибуток. Для порівняння та сама ставка у США становить 21%, у Канаді – 26,5%, у Німеччині – 30%, у Великій Британії – 19%, однак уряд планує підвищити його до 25%. Тож, ставка в Ірландії виглядає досить вигідною на цьому фоні, що й приваблює світові компанії.

Відтак, підняття ставки до 21% суттєво б зменшило привабливість Ірландії, але мусимо відмітити, що нинішня пропозиція у 15% виглядає більш виграшно для Республіки.

До теми Чи вплине податковий план Байдена на інвестиції США в Ірландію

Податкова ставка в США

Зараз в США ставка на корпоративний податок становить 21%, а раніше вона становила 35%. Ставку було знижено за президенства Дональда Трампа (попереднього президента США), як повідомляє видання СNBC. Зверніть увагу, що Джо Байден планує підвищити мінімальну податкову ставку з 21% до 28%. Останній раз в США суттєво підіймали податки ще за часів каденції Білла Клінтона у 1993 році.