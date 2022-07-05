Падіння ВВП України у 2022 році очікується не менше 35%, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що ВВП впаде на менше, ніж 35% за результатами 2022 року. Також він підкреслив, що економіка починає відходити від шокової коми.

Як впаде ВВП у 2022 році

Під час пресконференції у швейцарському Лугано 5 липня Шмигаль розповів, що в Україні вдалося провести відносно успішну посівну кампанію, відновити логістику через західний кордон тощо. Разом з тим він підкреслив, що це не повинно вводити в оману українців.

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Просідання ВВП цього року очікується на рівні не менше ніж 35%,

– поділився він.

Також Шмигаль зауважив, що економіка починає відходити від шокової коми, яка була у перший місяць – півтора під час повномасштабної війни Росії проти України.

Як вже впало ВВП

Наприкінці березня уряд прогнозовано оцінював падіння ВВП у 2022 році на 35% й більше, а загальні збитки – у трильйон доларів. Тоді Шмигаль зауважив, що подальший розвиток української економіки залежатиме від того, наскільки швидко відновить роботу бізнес й що відбуватиметься в експортних галузях.

У Держстаті оцінили падіння ВВП у I кварталі 2022 року (січень – березень) на 15,1% проти I кварталу 2021 року, після зростання на 6,1% у IV кварталі 2021 року (жовтень – грудень).

За оцінками НБУ, за результатами II кварталу 2022 року (квітень – червень) падіння становило 40%. Там прогнозують, що у другому півріччі темпи скорочення економіки будуть меншими, проте загалом за рік реальний ВВП знизиться на понад 30%.

Що таке ВВП

ВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.

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