Як впаде ВВП у 2022 році
Під час пресконференції у швейцарському Лугано 5 липня Шмигаль розповів, що в Україні вдалося провести відносно успішну посівну кампанію, відновити логістику через західний кордон тощо. Разом з тим він підкреслив, що це не повинно вводити в оману українців.
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Просідання ВВП цього року очікується на рівні не менше ніж 35%,
– поділився він.
Також Шмигаль зауважив, що економіка починає відходити від шокової коми, яка була у перший місяць – півтора під час повномасштабної війни Росії проти України.
Як вже впало ВВП
У Держстаті оцінили падіння ВВП у I кварталі 2022 року (січень – березень) на 15,1% проти I кварталу 2021 року, після зростання на 6,1% у IV кварталі 2021 року (жовтень – грудень).
За оцінками НБУ, за результатами II кварталу 2022 року (квітень – червень) падіння становило 40%. Там прогнозують, що у другому півріччі темпи скорочення економіки будуть меншими, проте загалом за рік реальний ВВП знизиться на понад 30%.
Що таке ВВП
ВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.
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