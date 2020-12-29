За підсумками 2020 року очікується падіння валового внутрішнього продукту на 4,8%. Втім, у Міністерстві економіки запевняють: після жорсткого карантину українська економіка вже почала відновлюватися.

Прогноз про падіння на 4,8% озвучували ще у квітні й зберігають його надалі. Про це під час пресконференції розповів міністр економіки Ігор Петрашко, повідомляє 24 канал.

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За перший квартал 2020 року падіння ВВП склало 1,3%, у другому кварталі падіння прискорилося, враховуючи локдауни й обмеження, і склало 11,4%,

– розповів Петрашко.

Надалі ситуація знову стабілізувалася й почала покращуватися. Так, у третьому кварталі падіння вже було 3,5%, а за підсумками четвертого кварталу очікується 3%.

Детальніше про прогноз щодо падіння ВВП України: