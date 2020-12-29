Мінекономіки назвало масштаби падіння ВВП у 2020 році
За підсумками 2020 року очікується падіння валового внутрішнього продукту на 4,8%. Втім, у Міністерстві економіки запевняють: після жорсткого карантину українська економіка вже почала відновлюватися.
Прогноз про падіння на 4,8% озвучували ще у квітні й зберігають його надалі. Про це під час пресконференції розповів міністр економіки Ігор Петрашко, повідомляє 24 канал.
Цікаво У Мінекономіки спрогнозували падіння ВВП на початку 2021 року
За перший квартал 2020 року падіння ВВП склало 1,3%, у другому кварталі падіння прискорилося, враховуючи локдауни й обмеження, і склало 11,4%,
– розповів Петрашко.
Надалі ситуація знову стабілізувалася й почала покращуватися. Так, у третьому кварталі падіння вже було 3,5%, а за підсумками четвертого кварталу очікується 3%.
Детальніше про прогноз щодо падіння ВВП України:
- У 2019 році ВВП України склав 3 трильйони 974 мільярди гривень. Це було на 3,2% більше, ніж у 2018 році.
- Спершу в прогноз на 2020 рік закладали прогноз зростання ВВП на 3,7% – 4 трильйони 121 мільярд. Втім, це було до пандемії та світової кризи.
- Якщо за підсумками 2020 року падіння ВВП становитиме прогнозовані 4,8%, то за підсумками року це буде – до 3 трильйонів 784 мільярдів.
Поділитися новиною