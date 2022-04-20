Яким буде курс після війни

Неможливо точно спрогнозувати, яким буде курс після повернення до режиму інфляційного таргетування, оскільки війна все ще триває і невідомо, скільки ще збитків інфраструктурі завдадуть російські окупанти.

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Навіть якщо скористатися складними математичними моделями та алгоритмами штучного інтелекту, отримати більш-менш релевантний прогноз не вийде. Для цього просто недостатньо даних. Ніхто не може сказати, коли закінчиться війна, яку ще шкоду встигне зробити росія, яка руйнує українську інфраструктуру. А відтак, неможливо підрахувати більш-менш точно, яким буде торгівельний та платіжний баланс. Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Анна Золотько припускає, що завдяки надходженням коштів з-за кордону на відбудову України курс буде позитивним. Якщо плаваючий курс повернуть миттєво, то долар лише через відкладений попит виросте, а вже потім курс скоригується.

Коли НБУ "відпустить" курс

Але експертка переконана, що миттєвого переходу до плаваючого курсу не відбудеться. Національний банк буде обережно пом'якшувати існуючі обмеження, придивляючись до реакції ринку.

Слід розуміти, що нинішня ситуація безпрецедентна. Так, це не перша війна в Європі, але перша у XXI столітті. Тож жодні порівняння тут недоречні,

– вважає Анна Золотько.

НБУ "відпустить" курс лише після завершення війни або принаймні при зниженні активності бойових дій. Зараз знімати всі валютні обмеження – не можна. Хоча Золотько вважає, що найближчим часом можна вдатися до деяких пом'якшень:

трохи розширити коридор дозволених коливань курсу на міжбанку;

збільшити перелік КВЕДів, за якими дозволена купівля іноземної валюти під імпорт.

Якісна робота НБУ

При цьому банкірка наголошує, що поспішати з цим не можна, щоб не нашкодити. І Нацбанк із цим чудово справляється. Зазначимо, що роботу НБУ в цей час доволі високо оцінюють різні експерти. Так, інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив, що НБУ демонструє якісне проходження кризи. А нардеп Данило Гетманцев відзначив, що фінансова система України – стабільна, а золотовалютні резерви навіть зросли за час війни.

Готівковий курс долара

На готівковому ринку курс долара на 1,5 – 2,5 гривні вищий від офіційного (29,25 гривні за долар). За даними finance.ua, готівковий курс у середу, 20 квітня, виглядає так:

купівля – 30,70 гривні за долар;

продаж – 31,90 гривні за долар.

Нагадаємо, що тепер банки можуть продавати населенню долари. Але за курсом не вищим, ніж на 10% від офіційного, тобто 32,18 гривні за долар. Зазначимо, що більшість банків встановили саме такий курс.

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