Яким буде курс долара: прогноз експерта

Останніми тижнями гривня коливалася на одному й тому ж рівні. Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE, розповів 24 каналу, чого чекати цього тижня, 20 – 23 липня.

Курс у рівновазі

Наразі гривня тримається близько рівня у 27,30 за долар.

Зверніть увагу Ціни на автомобільний газ б'ють рекорди: назвали причину

Рівень у 27,30 гривні за долар США є короткостроковою рівновагою, оскільки попит зі сторони імпортерів залишається млявим, як і активність експортерів,

– пояснює Юрій Шоломицький.

Аграрії

Експерт наголошує, обсяги продажів зерна поки що відстають від минулорічних. За попередніми даними Мінагрополітики, Україна в період з липня 2020 року по червень 2021 року експортувала 44,63 мільйона тонн зернових і зернобобових культур, що на 21,3% менше, ніж роком раніше.

ОВДП

Доволі часто тривалому зміцненню гривня сприяє привабливість українських ОВДП для інвесторів-нерезидентів. Адже, щоб купити гривневі облігації, вони продають валюту та купують гривні. Це підвищує попит на гривню, а відтак і вартість. Проте останніми тижнями Мінфіну не вдається залучити значні суми на аукціонах ОВДП.

Привабливість ОВДП є відносно низькою з огляду на високі макроекономічні ризики, а також унаслідок зовнішніх факторів – очікування щодо сильнішої реакції США у відповідь на значну інфляцію,

– розповів Юрій Шоломицький.

Інфляція у США

Інфляція у США скала 5,4% в річному вимірі у червні, як повідомляє CNBC. Це найстрімкіший ріст цін за останні 13 років. Тож іноземні інвестори взяли паузу й очікують на рішення ФРС (центрального банку США).

Яким буде курс до 23 липня

Юрій Шоломицький переконаний, що всі ці фактори утримують гривню від зміцнення. Експерт очікує, що курс гривні щодо долара перебуватиме в діапазоні 27,15 – 27,45 до кінця тижня.

Зауважимо, що 20 липня Нацбанк встановив курс гривні – 27,21 за американський долар.