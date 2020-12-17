Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у 2021 році Україна матиме резервний фонд для боротьби з коронавірусом. Його наповнюватимуть не напряму з держбюджету, а за допомогою тих ресурсів, які отримуватиме держава.

Про спеціальний коронавірусний фонд Дмитро Разумков розповів у проєкті "Право на владу", повідомляє 24 канал.

До слова Рада схвалила Держбюджет-2021: основні цифри

За словами спікера парламенту, спершу не планували створювати жодних спеціальних фондів. Натомість гроші на боротьбу з коронавірусом закладали в бюджет Міністерства охорони здоров'я.

Втім, під час розгляду питання бюджету схвалили рішення створити спеціальний додатковий фонд, що буде наповнюватися тими ресурсами, які будуть з'являтися в державі,

– розповів голова ВРУ.

Гроші, якими розпоряджатиметься цей фонд, спрямовуватимуть на 3 напрямки:

боротьба з коронавірусом,

вакцинування населення,

фінансова підтримка медиків.

До слова, раніше уряд виділив гроші на закупівлю трохи більш як 2 мільйонів вакцин від коронавірусу у 2021 році. Дмитро Разумков пояснив, що додатково гроші також залучатимуть саме зі спеціалізованого фонду.

Коротко про коронавірусний фонд у 2020 році: