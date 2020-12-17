Разумков розповів про резервний коронавірусний фонд на 2021 рік
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у 2021 році Україна матиме резервний фонд для боротьби з коронавірусом. Його наповнюватимуть не напряму з держбюджету, а за допомогою тих ресурсів, які отримуватиме держава.
Про спеціальний коронавірусний фонд Дмитро Разумков розповів у проєкті "Право на владу", повідомляє 24 канал.
До слова Рада схвалила Держбюджет-2021: основні цифри
За словами спікера парламенту, спершу не планували створювати жодних спеціальних фондів. Натомість гроші на боротьбу з коронавірусом закладали в бюджет Міністерства охорони здоров'я.
Втім, під час розгляду питання бюджету схвалили рішення створити спеціальний додатковий фонд, що буде наповнюватися тими ресурсами, які будуть з'являтися в державі,
– розповів голова ВРУ.
Гроші, якими розпоряджатиметься цей фонд, спрямовуватимуть на 3 напрямки:
- боротьба з коронавірусом,
- вакцинування населення,
- фінансова підтримка медиків.
До слова, раніше уряд виділив гроші на закупівлю трохи більш як 2 мільйонів вакцин від коронавірусу у 2021 році. Дмитро Разумков пояснив, що додатково гроші також залучатимуть саме зі спеціалізованого фонду.
Коротко про коронавірусний фонд у 2020 році:
- Такий екстрено створювали навесні 2020 року. За задумом, він мав допомогти державі боротися з пандемією коронавірусу. Загалом фонд становив 65,7 мільярда гривень.
- Втім, значну частину грошей витратили не за призначенням. За даними Мінфіну, майже 21 мільярд гривень пішов на ремонт доріг, а 2,5 мільярда гривень – на доплати поліцейським.
Поділитися новиною