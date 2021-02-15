Долар знову зросте в ціні: аналітик спрогнозував курс валюти на тиждень

Джерело:"РБК-Україна"
Курс гривні щодо долара коливається ще з початку 2021 року. Продовж наступного тижня, з 15 до 21 лютого, американська валюта трохи зросте в ціні.
Долар на міжнародному банку через тиждень може коштувати близько 27,9 гривні, а готівковий курс – близько 27,8/28,0 гривень. Про це заявив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.
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Експерт нагадав, що за минулий тиждень офіційний курс долара, що запізнюється, ще знижувався, а на інших сегментах валютного ринку американська валюта незначно зросла на 0,1 – 0,5%.
За даними НБУ, курс долара щодо гривні після вихідних не змінився – він зупинився на позначці 27,84 гривні. В обмінниках американську валюту купували по 27,80 гривні, а продавали по 28,04 гривні.