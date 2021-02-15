Курс гривні щодо долара коливається ще з початку 2021 року. Продовж наступного тижня, з 15 до 21 лютого, американська валюта трохи зросте в ціні.

Долар на міжнародному банку через тиждень може коштувати близько 27,9 гривні, а готівковий курс – близько 27,8/28,0 гривень. Про це заявив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

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Експерт нагадав, що за минулий тиждень офіційний курс долара, що запізнюється, ще знижувався, а на інших сегментах валютного ринку американська валюта незначно зросла на 0,1 – 0,5%.

Яким був курс долара з 5 до 12 лютого

Вартість долара, встановлена НБУ, знизилася на 2% – з 27,89 до 27,84 гривні .

. Попит/пропозиція долара на міжнародному банку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час виросла з 27,72/27,75 до 27,86/27,88 (+0,5%).

(+0,5%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли на 1% – з 27,73/27,94 до 27,76/27,97 .

. Спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,8%.

Який курс долара 15 лютого

За даними НБУ, курс долара щодо гривні після вихідних не змінився – він зупинився на позначці 27,84 гривні. В обмінниках американську валюту купували по 27,80 гривні, а продавали по 28,04 гривні.



Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу