У яких сферах в Україні найшвидше зростають зарплати
Джерело:Державна служба статистики
У червні 2021 року середня зарплата в Україні становила 14 313 гривень. У порівнянні з червнем 2020 року показник зріс на 23,6%.
Рекордсменом за зростанням зарплат стала галузь "Тимчасове розміщування й організація харчування". Там показник зріс на 71,3% – до 8 922 гривень.
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На другій позиції – сфера "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок". Упродовж року зарплати зросли 39,5% – до 13 260 гривень.
У галузі "Інформація та телекомунікації" зарплати за рік зросли на 38,4% – до 26 197 гривень. Цей показник дозволив сфері розташуватися на третьому місці.
На четвертому місці – галузь "Охорони здоров'я та надання соціальної допомоги". Там зарплати зросли на 36,7% – до 12 090 гривень.
На п'ятій позиції – галузь "Освіти". Там зарплати зросли на 31,3% – до 14 158 гривень.
Середня зарплата зросла
- У червні 2021 року середня зарплата в Україні зросла на 814 гривень.
- Вперше в історії вона становила понад 500 доларів.
- Найвищі зарплати отримували жителі Києва, найнижчі – жителі Кіровоградщини.