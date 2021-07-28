У яких сферах в Україні найшвидше зростають зарплати

У червні 2021 року середня зарплата в Україні становила 14 313 гривень. У порівнянні з червнем 2020 року показник зріс на 23,6%.

Рекордсменом за зростанням зарплат стала галузь "Тимчасове розміщування й організація харчування". Там показник зріс на 71,3% – до 8 922 гривень.

Зауважте Інфляція – це надовго, – попереджають в МВФ

На другій позиції – сфера "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок". Упродовж року зарплати зросли 39,5% – до 13 260 гривень.

У галузі "Інформація та телекомунікації" зарплати за рік зросли на 38,4% – до 26 197 гривень. Цей показник дозволив сфері розташуватися на третьому місці.

На четвертому місці – галузь "Охорони здоров'я та надання соціальної допомоги". Там зарплати зросли на 36,7% – до 12 090 гривень.

На п'ятій позиції – галузь "Освіти". Там зарплати зросли на 31,3% – до 14 158 гривень.

Середня зарплата зросла