Перші 170 мільйонів: хто і навіщо бере кредит під держгарантії в Україні

Джерело:Міністерство фінансів України
З лютого українські банки почали видавати кредити, які частково забезпечені державними гарантіями. Де та навіщо набрали кредитів на суму понад 166 мільйонів гривень, читайте на Економіка 24
Станом на 1 березня 2021 року було укладено 69 договорів на суму у 166,15 мільйона гривень. Варто відзначити, що разом з тим зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 78,44 мільйона гривень.
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Серед регіонів за сумою виданих кредитів згідно з даними, що надала пресслужба Мінфіну лідерами стали дві області:
Інфографіка Міністерства фінансів України
Як повідомили у Мінфіні, у лютому поточного 2021 року 4 банки почали надавати кредитування у рамках портфелів кредитів, боргові зобов'язання за якими частково забезпечені державними гарантіями.
Держструктура наголосила, що програма зосереджена не лише на кредитуванні малого та середнього бізнесу, але й, що в загальному таке фінансування на пряму сприяє розвитку економіки України.
Метою надання державних гарантій на портфельній основі, перш за все, є підтримка мікробізнесу, малого та середнього бізнесу в Україні через спрощення доступу до банківського фінансування,
– Мінфін.