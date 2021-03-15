Перші 170 мільйонів: хто і навіщо бере кредит під держгарантії в Україні
З лютого українські банки почали видавати кредити, які частково забезпечені державними гарантіями. Де та навіщо набрали кредитів на суму понад 166 мільйонів гривень, читайте на Економіка 24
Джерело:Міністерство фінансів України
Кредити за державними гарантіями
Станом на 1 березня 2021 року було укладено 69 договорів на суму у 166,15 мільйона гривень. Варто відзначити, що разом з тим зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 78,44 мільйона гривень.
Читайте також Облікова ставка буде рости і надалі: у НБУ пояснили, на скільки
Де найбільше брали кредит та для чого
Серед регіонів за сумою виданих кредитів згідно з даними, що надала пресслужба Мінфіну лідерами стали дві області:
- Одеська – 42 мільйони гривень, що у відсотках становило 25% від загальних підрахунків
- Дніпропетровська – 35 мільйонів гривень, що у відсотковому співвідношенні становить 21%.
Щодо діяльності позичальників, то 63% кредитів надано у:
- сфері гуртовий та роздрібної торгівлі,
- ремонту автотранспорту.
Інфографіка Міністерства фінансів України
Мета та деталі програми
Як повідомили у Мінфіні, у лютому поточного 2021 року 4 банки почали надавати кредитування у рамках портфелів кредитів, боргові зобов'язання за якими частково забезпечені державними гарантіями.
Держструктура наголосила, що програма зосереджена не лише на кредитуванні малого та середнього бізнесу, але й, що в загальному таке фінансування на пряму сприяє розвитку економіки України.
Що таке портфельні гарантіїПортфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.
25 листопада 2021 року Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році", яка визначає механізм надання урядом державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва.
Поділитися новиною