З лютого українські банки почали видавати кредити, які частково забезпечені державними гарантіями. Де та навіщо набрали кредитів на суму понад 166 мільйонів гривень, читайте на Економіка 24

Кредити за державними гарантіями

Станом на 1 березня 2021 року було укладено 69 договорів на суму у 166,15 мільйона гривень. Варто відзначити, що разом з тим зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 78,44 мільйона гривень.

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Де найбільше брали кредит та для чого

Серед регіонів за сумою виданих кредитів згідно з даними, що надала пресслужба Мінфіну лідерами стали дві області:

Одеська – 42 мільйони гривень, що у відсотках становило 25% від загальних підрахунків

Дніпропетровська – 35 мільйонів гривень, що у відсотковому співвідношенні становить 21%.

Щодо діяльності позичальників, то 63% кредитів надано у:

сфері гуртовий та роздрібної торгівлі,

ремонту автотранспорту.

Інфографіка Міністерства фінансів України

Мета та деталі програми

Як повідомили у Мінфіні, у лютому поточного 2021 року 4 банки почали надавати кредитування у рамках портфелів кредитів, боргові зобов'язання за якими частково забезпечені державними гарантіями.

Держструктура наголосила, що програма зосереджена не лише на кредитуванні малого та середнього бізнесу, але й, що в загальному таке фінансування на пряму сприяє розвитку економіки України.

Метою надання державних гарантій на портфельній основі, перш за все, є підтримка мікробізнесу, малого та середнього бізнесу в Україні через спрощення доступу до банківського фінансування,

– Мінфін.

Що таке портфельні гарантії Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

25 листопада 2021 року Кабінет Міністрів прийняв Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.25 листопада 2021 року Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році" , яка визначає механізм надання урядом державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва.

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