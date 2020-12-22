Після незначного падіння на початку грудня, долар повертає свої позиції: за один зелений правлять 28,30 гривень, а євро піднявся до 34 з половиною гривень.

Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, на скільки та на які товари до новорічного столу найбільше зростуть ціни у 2020 році. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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За його словами, формуючи бюджет на святковий стіл та витрати на подарунки, необхідно пам'ятати про жорсткий локдаун, який уряд ухвалив з 8 по 24 січня.

На які товари зростуть ціни

Як сказав експерт, святковий стіл, який містить традиційні страви (оселедець під шубою, олів'є) став дорожчий на 5,7%, ціни майже не змінилися. Є лідери серед продуктів, ріст цін яких навряд чи зменшиться до Нового року:

гречка;

олія;

цукор.

Майже усі овочі (зокрема ті, які входять у борщовий набір) однозначно здешевшають, у порівнянні з 2019 роком, на 10 – 12%.

Зверніть увагу! Як повідомляє Нацбанк, у вівторок, 22 грудня, 1 долар коштує 28 гривень 4 копійки, що на 21 копійку більше, ніж у понеділок. Євро теж подорожчало щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 34 гривні 19 копійок. Це на 9 копійок більше, ніж попереднього банківського дня, 21 грудня.

Подорожчає ікра та м'ясо

Економіст відзначив, що трохи подорожчала ікра, адже цьогоріч вилов осетрових є менший. На світовому ринку ціна на ікру піднялась на 20%. Також трохи подорожчали (в межах інфляції) сало, м'ясо, молоко. Цитрусові стали не набагато дорожчими, приблизно на 2 гривні за кілограм.

Ціни на імпортні продукти

Також Пендзин розповів, що стабільність грошової української одиниці більш-менш дає гарантію того, що перед Новим роком імпорт не подорожчає. Адже українські імпортери вже заклали всі валютні ризики в ціну товару.