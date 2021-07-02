Кому підвищать виплати

У Пенсійному фонді розповіли, що з 1 липня в Україні підвищились такі соціальні виплати для наступних груп населення:

мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій;

мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС;

мінімальна пенсія за віком непрацюючих пенсіонерів;

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підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих / померлих ветеранів війни;

підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань;

пенсія за особливі заслуги перед Україною;

мінімальна пенсія шахтарям;

державна соціальна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни;

мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника;

надбавка донорам.

Нагадаємо, що з 1 липня прожитковий мінімум зріс на 204 гривні й нині становить 2 294 гривні. З 1 грудня 2021 року держава планує його підвищити ще раз, тепер на 99 гривень, після чого він становитиме 2 393 гривні.

Як зросли виплати з 1 липня

Розмір пенсії за віком зріс на 85 гривень й становить зараз 1 854 гривень, раніше становив 1 769 гривні. Загалом, пенсії збільшили понад 5 мільйонам пенсіонерів з 11 мільйонів. Збільшуватимуть пенсії особам, які втратили працездатність та 100 гривень додадуть до страхової пенсії, розповіли у Мінсоцполітики.

за віком зріс на 85 гривень й становить зараз 1 854 гривень, раніше становив 1 769 гривні. Загалом, пенсії збільшили понад 5 мільйонам пенсіонерів з 11 мільйонів. Збільшуватимуть пенсії особам, які втратили працездатність та 100 гривень додадуть до страхової пенсії, розповіли у Мінсоцполітики. Мінімальна пенсія шахтарям зросла на 255 гривень й становить 5 562 гривень, а була – 5 307 гривні.

зросла на 255 гривень й становить 5 562 гривень, а була – 5 307 гривні. Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросла на 170 гривень й складає 3 708 гривень, була – 3 538 гривні.

у разі втрати годувальника зросла на 170 гривень й складає 3 708 гривень, була – 3 538 гривні. Розмір виплат учасникам бойових дій зріс на 140,25 гривні й становить 30 59,10, а раніше – 2 918,85 гривні.

Інфографіка Пенсійного фонду України

Зверніть увагу, що з 1 липня також зріс розмір прожитковий мінімум для дітей згідно із законом про державний бюджет України на 2021 рік. Для дітей віком до 6 років складає 2 013 гривень, а від 6 до 18 років – 2 510 гривень.

Прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення: