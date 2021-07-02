Кому підвищать виплати
У Пенсійному фонді розповіли, що з 1 липня в Україні підвищились такі соціальні виплати для наступних груп населення:
- мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій;
- мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС;
- мінімальна пенсія за віком непрацюючих пенсіонерів;
Цікаво прочитати Згусток технологій: яким обладнанням може здивувати сучасний кросовер
- підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих / померлих ветеранів війни;
- підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань;
- пенсія за особливі заслуги перед Україною;
- мінімальна пенсія шахтарям;
- державна соціальна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни;
- мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника;
- надбавка донорам.
Як зросли виплати з 1 липня
- Розмір пенсії за віком зріс на 85 гривень й становить зараз 1 854 гривень, раніше становив 1 769 гривні. Загалом, пенсії збільшили понад 5 мільйонам пенсіонерів з 11 мільйонів. Збільшуватимуть пенсії особам, які втратили працездатність та 100 гривень додадуть до страхової пенсії, розповіли у Мінсоцполітики.
- Мінімальна пенсія шахтарям зросла на 255 гривень й становить 5 562 гривень, а була – 5 307 гривні.
- Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросла на 170 гривень й складає 3 708 гривень, була – 3 538 гривні.
- Розмір виплат учасникам бойових дій зріс на 140,25 гривні й становить 30 59,10, а раніше – 2 918,85 гривні.
Інфографіка Пенсійного фонду України
Зверніть увагу, що з 1 липня також зріс розмір прожитковий мінімум для дітей згідно із законом про державний бюджет України на 2021 рік. Для дітей віком до 6 років складає 2 013 гривень, а від 6 до 18 років – 2 510 гривень.
Прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1 921 гривня, з 1 липня – 2013 гривень, з 1 грудня – 2100 гривень;
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2 395 гривень, з 1 липня – 2 510 гривень, з 1 грудня – 2 618 гривень;
- працездатних осіб: з 1 січня – 2 270 гривень, з 1 липня – 2 379 гривень, з 1 грудня – 2 481 гривня;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня – 2 102 гривні;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: з 1 січня – 2 102 гривні;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня – 1 600 гривень;
- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1 769 гривень, з 1 липня – 1 854 гривні, з 1 грудня – 1 934 гривні.