Які шанси в Зеленського залучити інвестиції Маска за допомогою літію

Джерело:BBC News Україна
Попит на літій почав зростати завдяки бурхливому виробництву електрокарів, а оскільки в Україні наявні родовища з видобутку літію, то уряд вважає цілком можливим приваблення інвесторів. Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що саме літієм Україна хоче зацікавити Ілона Маска, аби отримати інвестиції від одного з найбагатших підприємців планети.
Серед провідних виробників електрокарів першість займає всесвітньо відома компанія Tesla, що належить підприємцю та винахіднику Ілону Маску. Згідно з дослідженнями Міжнародного енергетичного агентства (IEA), якщо у 2014 році у світі було 400 тисяч електрокарів, то у докризовий 2019 рік їхня кількість сягнула 7,2 мільйона. Хоча 2019 року електрокари складали лише 1% автопарку, вже до 2030 року IEA очікує, що їх кількість зросте від 140 до 245 мільйонів одиниць.
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На зростання кількості електроавтомобілів, а відповідно і потребі у літію, оскільки вони працюють на літійно-іонних акумуляторах, вплине й те, що багато країн вирішили заборонити використання автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння у найближчі 20 – 30 років. Відповідно попит на електрокари збільшиться у найближчі роки.Нагадаємо! Одна з таких країн США, де розвиток електротранспорту та план з досягнення чистої енергетики до 2035 року був одним із провідних пунктів виборчої кампанії Байдена.
Швейцарський інвестиційний банк UBS прогнозує зростання попиту на літій у кілька разів до 2030 року. Так, доля електромобілів серед усіх проданих автомобілів може сягнути 20% у 2025 році й 50% у 2030 році.
До 2040 року вже 100% частка електромобілів може стати реальністю. Користування автомобілем з двигуном внутрішнього згоряння може стати розкішшю,
– йдеться в прогнозі.
Офісу президента не давав ніяких офіційних коментарів з приводу того які заходи були вжиті для залучення іноземних інвесторів, зокрема Ілона Маска, для видобутку літію. Також не було ніяких офіційних коментарів від керівника Держгеонадр Романа Опімаха.
Проте Опімаха у березні в інтерв'ю консалтинговій компанії ExPro розповів, що в уряді хочуть, щоб Україна експортувала не лише сировину – тому йдеться не лише про видобування, очищення і збагачення руди, але й можливе виготовлення сплавів та виробництво акумуляторів.
Олімпах зазначив і те, що в України виробництво літію може розпочатись через роки. У залученні інвесторів для цього відомство покладається на підписаний Зеленським у лютому закон про сприяння великим іноземним інвесторам, який президент назвав проєкт "про інвестиційних нянь".
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Геолог Олексій Фалькович переконаний, що Україні слід діяти швидко та оперативно, якщо країна хоче отримати користь від літію та привабити інвесторів.
Наразі у світі готуються до розробки декілька десятків родовищ літію. Все треба робити швидко, якщо ми хочемо потрапити в тренд, коли будуть найвищі ціни,
– пояснює Фалькович.
На думку представника гірничої компанії Avellana Gold Андрія Смоліна позитивним вже є те, що видобуток літію серйозно оцінюють у керівництві держави.
Навколо літію, золота і титану дійсно можна вибудувати один з елементів національної стратегії розвитку економіки України,
– зауважує Смолін.
Експерт вважає, що для залучення великих інвесторів потрібно створити якомога більше підприємств, які будуть працювати у виробничому ланцюжку – від видобутку руди, її збагачення, отримання карбонату, гідроксиду чи хлориду літію на гідрометалургійних підприємствах до електрохімічного виробництва, коли виробляють аноди та катоди, та виробництва літій-іонних акумуляторів.
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У Польщі завод LG у Кобежице під Вроцлавом забезпечив країні одне з провідних місць у Європі з виробництва таких акумуляторів. Нині власники планують ще розширити цей завод, щоб зробити його найбільшим подібним у світі.
Нагадаємо, що Польща не має великих запасів літію, але має чудовий інвестклімат та наближена до світових центрів автоіндустрії, тому інвестори обрали цю країну.
Завод LG в Кобежице під Вроцлавом / Фото Getty Images
Більша частина родовищ літію зосереджена у так званому "літієвому трикутнику" на перетині кордонів трьох держав Південної Америки.
В Україні є три родовища літію, розвідані у 1980 роках геологами. Йдеться про родовища у Кіровоградській області – Полохівське, розташоване неподалік міста Мала Виска, та Станковатське біля Добровеличківки, а також родовище Шевченківське у Великоновосілківському районі Донецької області.
Завідувач кафедри геології родовищ корисних копалин КНУ ім. Шевченка професор Володимир Михайлов зауважив, що літій з українських родовищ підходить для виробництва літій-іонних акумуляторів, але собівартість його видобутку перевищує собівартість у Південній Америці.
Експерт оцінює вартість повного циклу освоєння родовищ в Україні у сотні мільйонів доларів, але разом з тим не бачить екологічних ризиків внаслідок видобутку шахтним способом.