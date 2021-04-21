Попит на літій почав зростати завдяки бурхливому виробництву електрокарів, а оскільки в Україні наявні родовища з видобутку літію, то уряд вважає цілком можливим приваблення інвесторів. Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що саме літієм Україна хоче зацікавити Ілона Маска, аби отримати інвестиції від одного з найбагатших підприємців планети.

Попит на літій

Серед провідних виробників електрокарів першість займає всесвітньо відома компанія Tesla, що належить підприємцю та винахіднику Ілону Маску. Згідно з дослідженнями Міжнародного енергетичного агентства (IEA), якщо у 2014 році у світі було 400 тисяч електрокарів, то у докризовий 2019 рік їхня кількість сягнула 7,2 мільйона. Хоча 2019 року електрокари складали лише 1% автопарку, вже до 2030 року IEA очікує, що їх кількість зросте від 140 до 245 мільйонів одиниць.

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На зростання кількості електроавтомобілів, а відповідно і потребі у літію, оскільки вони працюють на літійно-іонних акумуляторах, вплине й те, що багато країн вирішили заборонити використання автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння у найближчі 20 – 30 років. Відповідно попит на електрокари збільшиться у найближчі роки.

Нагадаємо! Одна з таких країн США, де розвиток електротранспорту та план з досягнення чистої енергетики до 2035 року був одним із провідних пунктів виборчої кампанії Байдена.

Швейцарський інвестиційний банк UBS прогнозує зростання попиту на літій у кілька разів до 2030 року. Так, доля електромобілів серед усіх проданих автомобілів може сягнути 20% у 2025 році й 50% у 2030 році.

До 2040 року вже 100% частка електромобілів може стати реальністю. Користування автомобілем з двигуном внутрішнього згоряння може стати розкішшю,

– йдеться в прогнозі.

Що таке літій Літій – м'який метал сріблясто-білого кольору, що вже встигли назвати "білою нафтою" та одним з двигунів "четвертої індустріальної революції".

Чи вдасться Україні залучити інвестиції Маска Коментар уряду Офісу президента не давав ніяких офіційних коментарів з приводу того які заходи були вжиті для залучення іноземних інвесторів, зокрема Ілона Маска, для видобутку літію. Також не було ніяких офіційних коментарів від керівника Держгеонадр Романа Опімаха. Проте Опімаха у березні в інтерв'ю консалтинговій компанії ExPro розповів, що в уряді хочуть, щоб Україна експортувала не лише сировину – тому йдеться не лише про видобування, очищення і збагачення руди, але й можливе виготовлення сплавів та виробництво акумуляторів. Олімпах зазначив і те, що в України виробництво літію може розпочатись через роки. У залученні інвесторів для цього відомство покладається на підписаний Зеленським у лютому закон про сприяння великим іноземним інвесторам, який президент назвав проєкт "про інвестиційних нянь". Детальніше Рада підтримала законопроєкт Зеленського про "інвестиційних нянь": усі подробиці Думки експертів Геолог Олексій Фалькович переконаний, що Україні слід діяти швидко та оперативно, якщо країна хоче отримати користь від літію та привабити інвесторів. Наразі у світі готуються до розробки декілька десятків родовищ літію. Все треба робити швидко, якщо ми хочемо потрапити в тренд, коли будуть найвищі ціни,

– пояснює Фалькович. В чому криється загроза для України, на думку Фальковича Нестабільні ціни на літій. У 2018 році вони сягали 17 тисяч доларів за тонну, а 2020 року середня ціна становила 8 тисяч доларів. Запуск багатьох родовищ у світі може призвести до падіння цін. Розробники можуть придумати альтернативи для літій-іонних батарей електрокарів. Оскільки це готовий продукт, що має свою ціну на ринку, то Фалькович вважає, що Україні слід докласти зусиль, щоб не просто продавати руду, а створити фабрику з виробництва карбонату літію або оксиду літію, варто залучити для цього технології з ЄС, США чи Азії. На думку представника гірничої компанії Avellana Gold Андрія Смоліна позитивним вже є те, що видобуток літію серйозно оцінюють у керівництві держави. Навколо літію, золота і титану дійсно можна вибудувати один з елементів національної стратегії розвитку економіки України,

– зауважує Смолін. Що потрібно Україні для залучення інвестицій, на думку Соліна Експерт вважає, що для залучення великих інвесторів потрібно створити якомога більше підприємств, які будуть працювати у виробничому ланцюжку – від видобутку руди, її збагачення, отримання карбонату, гідроксиду чи хлориду літію на гідрометалургійних підприємствах до електрохімічного виробництва, коли виробляють аноди та катоди, та виробництва літій-іонних акумуляторів. Смолін наголошує, що для створення вище зазначеного ланцюжка потрібні великі інвестиції та підтримка держави. Проте, разом з тим, відмічає, що наявність великих покладів літію у країні навіть не обов'язкова для виробництва самих літій-іонних акумуляторів.

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Приклад Польщі

У Польщі завод LG у Кобежице під Вроцлавом забезпечив країні одне з провідних місць у Європі з виробництва таких акумуляторів. Нині власники планують ще розширити цей завод, щоб зробити його найбільшим подібним у світі. Нагадаємо, що Польща не має великих запасів літію, але має чудовий інвестклімат та наближена до світових центрів автоіндустрії, тому інвестори обрали цю країну. Завод LG в Кобежице під Вроцлавом / Фото Getty Images

Видобування літію

Світові родовища

Більша частина родовищ літію зосереджена у так званому "літієвому трикутнику" на перетині кордонів трьох держав Південної Америки.

Літієвий трикутник

Болівія – 21 мільйон тонн,

Аргентина – 19,3 мільйона тонн,

Чилі – 9,6 мільйона тонн.

Родовища в Україні

В Україні є три родовища літію, розвідані у 1980 роках геологами. Йдеться про родовища у Кіровоградській області – Полохівське, розташоване неподалік міста Мала Виска, та Станковатське біля Добровеличківки, а також родовище Шевченківське у Великоновосілківському районі Донецької області.

Думка експерта Завідувач кафедри геології родовищ корисних копалин КНУ ім. Шевченка професор Володимир Михайлов зауважив, що літій з українських родовищ підходить для виробництва літій-іонних акумуляторів, але собівартість його видобутку перевищує собівартість у Південній Америці.