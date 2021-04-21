Які шанси в Зеленського залучити інвестиції Маска за допомогою літію
Попит на літій почав зростати завдяки бурхливому виробництву електрокарів, а оскільки в Україні наявні родовища з видобутку літію, то уряд вважає цілком можливим приваблення інвесторів. Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що саме літієм Україна хоче зацікавити Ілона Маска, аби отримати інвестиції від одного з найбагатших підприємців планети.
Джерело:BBC News Україна
Попит на літій
Серед провідних виробників електрокарів першість займає всесвітньо відома компанія Tesla, що належить підприємцю та винахіднику Ілону Маску. Згідно з дослідженнями Міжнародного енергетичного агентства (IEA), якщо у 2014 році у світі було 400 тисяч електрокарів, то у докризовий 2019 рік їхня кількість сягнула 7,2 мільйона. Хоча 2019 року електрокари складали лише 1% автопарку, вже до 2030 року IEA очікує, що їх кількість зросте від 140 до 245 мільйонів одиниць.
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На зростання кількості електроавтомобілів, а відповідно і потребі у літію, оскільки вони працюють на літійно-іонних акумуляторах, вплине й те, що багато країн вирішили заборонити використання автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння у найближчі 20 – 30 років. Відповідно попит на електрокари збільшиться у найближчі роки.
Швейцарський інвестиційний банк UBS прогнозує зростання попиту на літій у кілька разів до 2030 року. Так, доля електромобілів серед усіх проданих автомобілів може сягнути 20% у 2025 році й 50% у 2030 році.
До 2040 року вже 100% частка електромобілів може стати реальністю. Користування автомобілем з двигуном внутрішнього згоряння може стати розкішшю,
– йдеться в прогнозі.
Що таке літійЛітій – м'який метал сріблясто-білого кольору, що вже встигли назвати "білою нафтою" та одним з двигунів "четвертої індустріальної революції".
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Приклад Польщі
У Польщі завод LG у Кобежице під Вроцлавом забезпечив країні одне з провідних місць у Європі з виробництва таких акумуляторів. Нині власники планують ще розширити цей завод, щоб зробити його найбільшим подібним у світі.
Нагадаємо, що Польща не має великих запасів літію, але має чудовий інвестклімат та наближена до світових центрів автоіндустрії, тому інвестори обрали цю країну.
Завод LG в Кобежице під Вроцлавом / Фото Getty Images
Видобування літію
Світові родовища
Більша частина родовищ літію зосереджена у так званому "літієвому трикутнику" на перетині кордонів трьох держав Південної Америки.
Літієвий трикутник
- Болівія – 21 мільйон тонн,
- Аргентина – 19,3 мільйона тонн,
- Чилі – 9,6 мільйона тонн.
Родовища в Україні
В Україні є три родовища літію, розвідані у 1980 роках геологами. Йдеться про родовища у Кіровоградській області – Полохівське, розташоване неподалік міста Мала Виска, та Станковатське біля Добровеличківки, а також родовище Шевченківське у Великоновосілківському районі Донецької області.
Думка експерта
Завідувач кафедри геології родовищ корисних копалин КНУ ім. Шевченка професор Володимир Михайлов зауважив, що літій з українських родовищ підходить для виробництва літій-іонних акумуляторів, але собівартість його видобутку перевищує собівартість у Південній Америці.
Експерт оцінює вартість повного циклу освоєння родовищ в Україні у сотні мільйонів доларів, але разом з тим не бачить екологічних ризиків внаслідок видобутку шахтним способом.
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