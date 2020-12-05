Вже до 2025 року автоматизація праці та технології можуть призвести до зникнення 85 мільйонів робочих місць. Натомість ці процеси, ймовірно, створять близько 97 мільйонів нових вакансій.

Вже через кілька років від фахівців вимагатимуть зовсім інших навичок, ніж зараз. Про це свідчать дані доповіді The Future of Jobs від Всесвітнього економічного форуму.

До речі Які професії будуть актуальними в Україні через 5-10 років: дані МОН

Які фахівці будуть найбільш потрібні

Спеціалісти з аналізу даних;

зі штучного інтелекту і машинного навчання;

з цифрового маркетингу і стратегії;

з автоматизації.

Зверніть увагу! Аналітики зазначають, що невдовзі впаде попит на фахівців з введення даних, секретарів, бухгалтерів, заводських робітників, адміністраторів, механіків.

Яких навичок вимагатимуть у майбутньому

Критичне мислення,

вміння аналізувати і знаходити комплексні виходи,

навички вирішувати проблеми,

самоорганізація,

здатність до активного навчання,

стресостійкість та гнучкість.

Аналітики зауважують, що, протягом 5 років, ймовірно, 40% працівникам доведеться пройти перекваліфікацію. Крім того, 70% будуть вимушені набути нових навичок або поліпшити наявні.

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