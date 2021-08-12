Так, до прикладу, морква подорожчала одразу на 195,5%. Тепер її ціна становить 17,7 гривні за кілограм.

Важливо Світові продовольчі ціни продовжують знижуватись другий місяць поспіль, – ООН

Що найбільше подорожчало з початку року

За даними статистичного відомства, у порівнянні з груднем 2020 року ціни зросли на:

буряк – на 180,5% до 15,1 гривні за кілограм,

цибулю – на 124,4% до 11,5 гривні за кілограм,

капусту – на 52,5% до 7,3 гривні за кілограм.

Крім того, подорожчали соняшникова олія та цукор. За них доведеться викласти майже 65 гривень за літр та майже 30 гривень за кілограм відповідно.

А як щодо алкоголю та сигарет

За даними Держстату, за січень – липень:

сигарети преміум-класу подорожчали на 8,9% до 63,1 гривні за пачку,

ціни на горілку зросли на 1,0% до 93,6 гривні за 0,5 літра,

пиво подорожчало з початку року на 7,3% до 18,8 гривні за пляшку,

українське вино – на 4,9% до 69,5 гривень за пляшку 0,75 літра.

Які продукти здешевшали

Водночас суттєво подешевшали лише яйця. Падіння у ціні сталося на 19,5% до 22,1 гривні за десяток.

Цікаво! За даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор – на 46,2%, гречана крупа – на 34,8%, яйця – на 30,4%, соняшникова олія – на 22,2%.