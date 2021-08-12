Так, до прикладу, морква подорожчала одразу на 195,5%. Тепер її ціна становить 17,7 гривні за кілограм.
Важливо Світові продовольчі ціни продовжують знижуватись другий місяць поспіль, – ООН
Що найбільше подорожчало з початку року
За даними статистичного відомства, у порівнянні з груднем 2020 року ціни зросли на:
- буряк – на 180,5% до 15,1 гривні за кілограм,
- цибулю – на 124,4% до 11,5 гривні за кілограм,
- капусту – на 52,5% до 7,3 гривні за кілограм.
Крім того, подорожчали соняшникова олія та цукор. За них доведеться викласти майже 65 гривень за літр та майже 30 гривень за кілограм відповідно.
А як щодо алкоголю та сигарет
За даними Держстату, за січень – липень:
- сигарети преміум-класу подорожчали на 8,9% до 63,1 гривні за пачку,
- ціни на горілку зросли на 1,0% до 93,6 гривні за 0,5 літра,
- пиво подорожчало з початку року на 7,3% до 18,8 гривні за пляшку,
- українське вино – на 4,9% до 69,5 гривень за пляшку 0,75 літра.
Які продукти здешевшали
Водночас суттєво подешевшали лише яйця. Падіння у ціні сталося на 19,5% до 22,1 гривні за десяток.