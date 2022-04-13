Загалом за місяць ціни зросли на 4,5%. Найбільше подорожчали одяг та взуття – на 13% та овочі – на 6,2%. А от алкоголь (1,3%) та комунальні послуги (0,5%) майже не змінилися в ціні.

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Як подорожчали продукти

За даними Держстату, цибуля у березні подорожчала до 19,4 гривні за кілограм. Це на 33,8%.

у березні подорожчала до 19,4 гривні за кілограм. Це на 33,8%. Морква тепер обійдеться на 27,3% дорожче. У середньому кілограм можна придбати за до 20,1 гривні.

тепер обійдеться на 27,3% дорожче. У середньому кілограм можна придбати за до 20,1 гривні. Буряк подорожчав на 24,8% – до 21,91 гривні за кілограм.

подорожчав на 24,8% – до 21,91 гривні за кілограм. Кілограм картоплі у березні коштував 11,7 гривні, а це на 22,6% більше, ніж у лютому.

у березні коштував 11,7 гривні, а це на 22,6% більше, ніж у лютому. Дорожчими стали також крупи. Зокрема, гречка подорожчала на 11,4% до 54,2 гривні за кілограм.

подорожчала на 11,4% до 54,2 гривні за кілограм. Серед м'яса найбільше зросла в ціні свинина – на 5,7%. Тепер її кілограм обійдеться в 130,6 гривні. А кілограм сала виріс в ціні на 8,5% – до 116,4 гривні.

– на 5,7%. Тепер її кілограм обійдеться в 130,6 гривні. А кілограм виріс в ціні на 8,5% – до 116,4 гривні. Кілограм замороженої риби в середньому у березні коштував 114,5 гривні, що на 8,2% більше.

Зауважимо, що війна суттєво прискорила ріст цін. До того споживчий індекс цін зростав щонайбільше на півтора відсотка.