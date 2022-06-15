При цьому досить сильно знизилась ціна на яйця. І незначно, але також приємно: на яловичину, курячі тушки та варену ковбасу.

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Подорожчання продуктів у травні

Згідно з даними статистичного відомства, у порівнянні з квітнем рис подорожчав на 16,3% й тепер він коштує до 46,6 гривень за кілограм, крупа гречана – на 12,2% (коштує до 69,3 гривень за кілограм).

Капуста білокачанна подорожчала аж на 46,5% (33,3 гривні за кілограм), морква на 11,5% (22,3 гривні за кілограм).

Риба морожена подорожчала на 4,5% (до 128,7 гривень за кілограм), сало – на 2,2% (до 120,4 гривень за кілограм).

Алкоголь і цигарки:

Сигарети преміумкласу подорожчали на 1,5% й вартують до 74,4 гривні за пачку,

горілка – на 7,4% (в середньому 112,9 гривень за пляшку 0,5 літра),

столове вино українських марок – на 6,2% (ціна такого вина зазвичай 83,1 гривні за пляшку 0,7 літра),

пиво українського виробництва – на 8,4% (24,7 гривні за пляшку 0,5 літра).

Зниження цін на деякі продукти

Водночас яйця подешевшали на 21,8% й коштують в середньому 19,4 гривень за десяток. Яловичина знизилась в ціні з 216, 39 за кілограм до 211, 23 гривні за кілограм.

Тим часом варена ковбаса першого ґатунку, яку полюбляють українці, знизилась з 133,28 гривні за кілограм до 131,14 гривні за ту ж вагу.



Ціни на продукти в травні у порівнянні з іншими місяцями / Скриншот

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