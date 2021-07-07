Які професії в Україні – найбільш затребувані та оплачувані

Онлайн-платформа з пошуку роботи Work.ua проаналізувала, які в Україні найбільш затребувані професії та спеціалісти яких сфер можуть розраховувати на високий заробіток. В середньому роботодавці готові запропонувати українцям зарплату трохи більшу ніж 13 тисяч гривень.

Найбільш затребувані та оплачувані вакансії

IT-фахівці та програмісти – найбільш затребувана вакансія в Україні з зарплатнею, в середньому, у межах 70 тисяч гривень.

Менеджери з продажу, у той самий час, найбільш затребувані фахівці із середньою зарплатнею у 17,5 тисяч гривень.

Цікаво дізнатись Які з екологічно чистих авто сьогодні найвигідніші

В середньому українці можуть розраховувати, за даними онлайн-платформа з пошуку роботи Work.ua, на зарплату у розмірі 13,5 тисяч гривень, однак, разом з тим, у резюме потенційні працівники в середньому вказують зарплатню лише 12 тисяч гривень. Зауважте, що, згідно з аналітикою Держстату, розмір середньої зарплати українців зменшується вже другий місяць поспіль. У травні цього року вона становила 13 499 гривень, що на 44 гривні нижче, ніж у квітні. Найбільше заробляють кияни – 19 287 гривень, а найнижчі зарплати на Волині – 10 890 гривень. Найбільш затребувані вакансії в Україні

Онлайн-платформа з пошуку роботи проаналізувала найбільш затребувані ваканції в Україні й склала рейтинг, який очолили IT- фахівці, чия зарплата може досягати 77 тисячі гривень.

Перша 10 виглядає наступним чином:

Інфографіка онлайн-платформи з пошуку роботи Work.ua

Яких вакансій розміщують найбільше

За кількістю вакансій, які розміщують на платформі Work.ua, лідирують менеджери з продажу з середньою зарплатою у 17,4 тисячі гривень. Далі у рейтингу йдуть продавці-консультанти, водії, кухарі, адміністратори та бухгалтери.

Перша 10 виглядає наступним чином:

Інфографіка онлайн-платформи з пошуку роботи Work.ua

Які вакансії найчастіше шукають українці

Варто відмітити, що запити українців, котрі шукають роботу, майже ідентичні до інтересів роботодавців. Відтак, серед них: продавці-консультанти, адміністратори, менеджери з продажу та водії, які очолюють першу 5 рейтингу з найбільш поширеними запитами.

Онлайн-платформа розрахована середню зарплату на основі 189 тисяч вакансій, розміщених на сайті за останні три місяці. Що стосується середньої запитуваної, то для аналітики брали 205 тисяч розміщених резюме.