В середньому українці можуть розраховувати, за даними онлайн-платформа з пошуку роботи Work.ua, на зарплату у розмірі 13,5 тисяч гривень, однак, разом з тим, у резюме потенційні працівники в середньому вказують зарплатню лише 12 тисяч гривень.

Зауважте, що, згідно з аналітикою Держстату, розмір середньої зарплати українців зменшується вже другий місяць поспіль. У травні цього року вона становила 13 499 гривень, що на 44 гривні нижче, ніж у квітні. Найбільше заробляють кияни – 19 287 гривень, а найнижчі зарплати на Волині – 10 890 гривень.