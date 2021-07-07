Найбільш затребувані та оплачувані вакансії
- IT-фахівці та програмісти – найбільш затребувана вакансія в Україні з зарплатнею, в середньому, у межах 70 тисяч гривень.
- Менеджери з продажу, у той самий час, найбільш затребувані фахівці із середньою зарплатнею у 17,5 тисяч гривень.
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Найбільш затребувані вакансії в Україні
Онлайн-платформа з пошуку роботи проаналізувала найбільш затребувані ваканції в Україні й склала рейтинг, який очолили IT- фахівці, чия зарплата може досягати 77 тисячі гривень.
Перша 10 виглядає наступним чином:
Інфографіка онлайн-платформи з пошуку роботи Work.ua
Яких вакансій розміщують найбільше
За кількістю вакансій, які розміщують на платформі Work.ua, лідирують менеджери з продажу з середньою зарплатою у 17,4 тисячі гривень. Далі у рейтингу йдуть продавці-консультанти, водії, кухарі, адміністратори та бухгалтери.
Перша 10 виглядає наступним чином:
Інфографіка онлайн-платформи з пошуку роботи Work.ua
Які вакансії найчастіше шукають українці
Варто відмітити, що запити українців, котрі шукають роботу, майже ідентичні до інтересів роботодавців. Відтак, серед них: продавці-консультанти, адміністратори, менеджери з продажу та водії, які очолюють першу 5 рейтингу з найбільш поширеними запитами.