Євростат назвав мінімальні зарплати в Європі: як вони відрізняються від української

Євростат назвав мінімальні зарплати в державах – членах Європейського Союзу у 2021 році. Так, найвищий показник у Люксембурзі – 2 тисячі 202 євро, що майже в 13 разів більше, ніж в Україні.
Одразу в 6 європейських державах мінімальна зарплата становить більше як 1,5 тисячі євро. Натомість таких, де "мінімалка" не перевищує 500 євро – лише 4.
Цікаво Зарплата по-польськи: чи реально це за 10 років в Україні
Найвищі зарплати в ЄС:
- Люксембург – 2 тисячі 202 євро,
- Ірландія – 1 тисяча 724 євро,
- Нідерланди – 1 тисяча 685 євро,
- Бельгія – 1 тисяча 626 євро,
- Німеччина – 1 тисяча 614 євро,
- Франція – 1 тисяча 555 євро.
Найнижчі зарплати в Євросоюзі:
- Латвія – 500 євро,
- Румунія – 458 євро,
- Угорщина – 442 євро,
- Болгарія – 332 євро.
Рівень середніх зарплат в Європі у 2021 році / Інфографіка Євростату
Яка ситуація в Україні
- Починаючи з 1 січня 2021 року, в Україні встановлена мінімальна зарплата на рівні 6 тисяч гривень.
- Станом на 5 лютого 2021 року офіційний курс євро становив 33 гривні 45 копійок.
- У розрахунку це виходить майже 180 євро або ледь не удвічі менше, від держави ЄС з найменшою мінімалкою – Болгарії.
Мінімальна зарплата в Україні:
Примітно
- грудень 2016 року: 1 тисяча 600 гривень,
- 2017 рік: 3 тисячі 200 гривень,
- 2018 рік: 3 тисячі 723 гривні,
- 2019 рік: 4 тисячі 173 гривні,
- січень – серпень 2020 року: 4 тисячі 723 гривні,
- вересень – грудень 2020 року: 5 тисяч гривень,
- 2021 рік: 6 тисяч гривень.
, що після різкого зростання на початку 2017 року мінімальна зарплата в Україні різко зростає. Тоді лише за рік вона зросла удвічі, а загалом за понад 4 роки – у майже 4 рази.
Та попри це, ми відчутно відстаємо навіть від Болгарії, яка має найнижчу "мінімалку" в Євросоюзі. Щоб бодай наздогнати її, нам потрібно ще декілька років безперервного зростання.