Євростат назвав мінімальні зарплати в державах – членах Європейського Союзу у 2021 році. Так, найвищий показник у Люксембурзі – 2 тисячі 202 євро, що майже в 13 разів більше, ніж в Україні.

Одразу в 6 європейських державах мінімальна зарплата становить більше як 1,5 тисячі євро. Натомість таких, де "мінімалка" не перевищує 500 євро – лише 4.

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Найвищі зарплати в ЄС:

Люксембург – 2 тисячі 202 євро,

Ірландія – 1 тисяча 724 євро,

Нідерланди – 1 тисяча 685 євро,

Бельгія – 1 тисяча 626 євро,

Німеччина – 1 тисяча 614 євро,

Франція – 1 тисяча 555 євро.

Найнижчі зарплати в Євросоюзі:

Латвія – 500 євро,

Румунія – 458 євро,

Угорщина – 442 євро,

Болгарія – 332 євро.



Рівень середніх зарплат в Європі у 2021 році / Інфографіка Євростату

Яка ситуація в Україні

Починаючи з 1 січня 2021 року, в Україні встановлена мінімальна зарплата на рівні 6 тисяч гривень.

Станом на 5 лютого 2021 року офіційний курс євро становив 33 гривні 45 копійок.

У розрахунку це виходить майже 180 євро або ледь не удвічі менше, від держави ЄС з найменшою мінімалкою – Болгарії.

Мінімальна зарплата в Україні:

грудень 2016 року: 1 тисяча 600 гривень,

1 тисяча 600 гривень, 2017 рік: 3 тисячі 200 гривень,

3 тисячі 200 гривень, 2018 рік: 3 тисячі 723 гривні,

3 тисячі 723 гривні, 2019 рік: 4 тисячі 173 гривні,

4 тисячі 173 гривні, січень – серпень 2020 року: 4 тисячі 723 гривні,

4 тисячі 723 гривні, вересень – грудень 2020 року: 5 тисяч гривень,

5 тисяч гривень, 2021 рік: 6 тисяч гривень.

Примітно, що після різкого зростання на початку 2017 року мінімальна зарплата в Україні різко зростає. Тоді лише за рік вона зросла удвічі, а загалом за понад 4 роки – у майже 4 рази.



Та попри це, ми відчутно відстаємо навіть від Болгарії, яка має найнижчу "мінімалку" в Євросоюзі. Щоб бодай наздогнати її, нам потрібно ще декілька років безперервного зростання.