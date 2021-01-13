Які компанії здійснили найбільше рейсів в Україні: перелік
За 2020 рік найбільше польотів у повітряному просторі України здійснила турецька авіакомпанія Turk Hava Yollari A.O. На її рахунку – 14 263 польоти.
У топ-3 – дві іноземні компанії та одна українська. Про це інформує "Украерорух" у фейсбуці.
До теми Як пандемія COVID-19 обвалила ринок авіаційних польотів в Україні
Лідери за кількістю польотів в авіапросторі України:
- Ukraine International Airlines (Україна) – 14 406 польотів.
- Aviakompaniya Belavia (Білорусь) – 10 644 польоти.
- Wizz Air Hungary Ltd (Угорщина) – 9 151 політ.
- "Wind Rose" Aviation Company (Україна) – 8 511 польотів.
- Skyup Airlines LLC (Україна) – 8 434 польоти,
- LOT Polish Airlines (Польща) – 6 260 польотів.
- Ryanair LTD (Ірландія) – 5 965 польотів,
- Azur Air Ukraine Airlines LLC (Україна) – 4 663 польоти.
- Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. (Туреччина) – 3 446 польотів.
ТОП-10 компаній з найбільшою кількістю польотів в Україні / Зображення "Украероруху"
Кількість польотів зменшилась на понад 50%
На кількість здійснених рейсів значно вплинула ситуація з коронавірусом в Україні. Українські авіаперевізники здійснили 49 733 польоти, а це на 54% менше, ніж у 2019 році. Щодо іноземних авіакомпаній, то у їхньому здобутку – 92 314 польотів. Це аж на 59% менше, ніж торік.
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