За 2020 рік найбільше польотів у повітряному просторі України здійснила турецька авіакомпанія Turk Hava Yollari A.O. На її рахунку – 14 263 польоти.

У топ-3 – дві іноземні компанії та одна українська. Про це інформує "Украерорух" у фейсбуці.

До теми Як пандемія COVID-19 обвалила ринок авіаційних польотів в Україні

Лідери за кількістю польотів в авіапросторі України:

Ukraine International Airlines (Україна) – 14 406 польотів.

Aviakompaniya Belavia (Білорусь) – 10 644 польоти.

Wizz Air Hungary Ltd (Угорщина) – 9 151 політ.

"Wind Rose" Aviation Company (Україна) – 8 511 польотів.

Skyup Airlines LLC (Україна) – 8 434 польоти,

LOT Polish Airlines (Польща) – 6 260 польотів.

Ryanair LTD (Ірландія) – 5 965 польотів,

Azur Air Ukraine Airlines LLC (Україна) – 4 663 польоти.

Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. (Туреччина) – 3 446 польотів.



ТОП-10 компаній з найбільшою кількістю польотів в Україні / Зображення "Украероруху"

Кількість польотів зменшилась на понад 50%

На кількість здійснених рейсів значно вплинула ситуація з коронавірусом в Україні. Українські авіаперевізники здійснили 49 733 польоти, а це на 54% менше, ніж у 2019 році. Щодо іноземних авіакомпаній, то у їхньому здобутку – 92 314 польотів. Це аж на 59% менше, ніж торік.

Зверніть увагу! За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, Україна сподівається відновити ринок авіаперевезень у 2021 році. Проте за попередніми прогнозами, вийти на рівень 2019 року вдасться лише у 2023.