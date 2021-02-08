Низка газопостачальних компаній знизило свою ціну на блакитне паливо за січень 2021 року.

Більше ніж 20 газопостачальних компаній зменшили січневу ціну на блакитне паливо. Ціна газу у них нині складає 6,99 гривні за кубометр, що перебуває на рівні граничної ціни.

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Зміна ціни на газ

Варто зауважити, що раніше така ціна у них діяла лише з лютого місяця. Зазвичай ціна у компаній, що нині знизили вартість, перевищувала 9,8 гривні за кубометр газу.

Ще одна компанія станом на ранок 8 лютого 2021 року встановила на січень нижчу ціну – 6,86 гривні за кубометр. Натомість інша компанія навпаки підняла січневу ціну кубометра газу на 48 копійок – до 8,58 гривні за кубометр.

У зв’язку з цим в особистих кабінетах споживачів могли з’явитися переплата або ж борг за січень.

Перелік компаній, що змінили січневу ціну газу:

Тарифи в різних постачальників зібрала ГазПравда, порівнявши ціну, що була 27 січня 2021 року та яка є нині станом на 8 лютого 2021 року.

ГК "Нафтогаз України" – 6,86 гривні за кубометр (було 7,22 гривні)

ТОВ "Кременчукгаз-трейдінг" – 6,99 гривні за кубометр (було 7,64 гривні)

ТОВ "Тернопільоблгаз" – 6,99 гривні за кубометр (було 8,75 гривні)

ТОВ "Полтавагаз збут" – 6,99 гривні за кубометр (було 8,91 гривні)

ТОВ "Київобл газзбут" – 6,99 гривні за кубометр (було 9,88 гривні)

ТОВ "Івано-Франківськ газзбут" – 6,99 гривні за кубометр (було 9,89 гривні)

ТОВ "Дніпропетровськ газзбут" – 6,99 гривні за кубометр (було 9,89 гривні)

ТОВ "Львів газзбут" – 6,99 гривні за кубометр (було 9,9 гривні)

ТОВ "Вінниця газзбут" – 6,99 гривні за кубометр (було 9,9 гривні)

ТОВ "Чернігів газзбут" – 6,99 гривні за кубометр (було 9,9 гривні)

ТОВ "Запоріж газзбут" – 6,99 гривні за кубометр (було 9,9 гривні)

ЙЕ Енергія – 6,99 гривні за кубометр (було 9,9 гривні)

ТОВ "Харків газзбут" – 6,99 гривні за кубометр (було 9,91 гривні)

ТОВ "Суми газзбут" – 6,99 гривні за кубометр (було 9,91 гривні)

ТОВ "Хмельницькгаз Збут" – 6,99 гривні за кубометр (було 9,91 гривні)

ТОВ "Волинь газзбут" – 6,99 гривні за кубометр (було 9,92 гривні)

ТОВ "Рівне газзбут" – 6,99 гривні за кубометр (було 9,92 гривні)

ТОВ "Житомир газзбут" – 6,99 гривні за кубометр (було 9,92 гривні)

ТОВ "Миколаїв газзбут" – 6,99 гривні за кубометр (було 9,92 гривні)

ТОВ "Чернівці газзбут" – 6,99 гривні за кубометр (було 9,93 гривні)

ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" – 8,58 гривні за кубометр (було 8,1 гривні)

ДП "Шепетівкагаз" – 8,59 гривні за кубометр (було 9,49 гривні)

ТОВ "Черкасигаз Збут" – 8,77 гривні за кубометр (було 9,51 гривні)