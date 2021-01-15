У Міністерстві фінансів України повідомили, що впродовж дії програми "Доступні кредити 5-7-9%" залучені банки видали 7 678 позик. Зокрема, значною частиною кредитного портфелю користуються сільськогосподарські підприємства.

Варто зауважити, що одне підприємство має змогу отримувати кілька кредитів, якщо їхня загальна сума не перевищує 1,5 мільйона гривень. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані Мінфіну.

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Які галузі користуються програмою

У Фонді розвитку підприємництва заявили, що станом на 11 січня 2021 року найчастіше програмою "Доступні кредити 5-7-9%" користуються представники таких галузей:

55% – сільське господарство;

18% – торгівля;

16% – промисловість;

8% – послуги;

2% – будівництво;

менше ніж 2% – інші галузі.

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Чи вплинула на це пандемія COVID-19

За даними Мінфіну, карантинні обмеження в Україні не вплинули на користування програмою. Зокрема, попит на отримання кредиту частково зріс через зміни, які передбачають отримання кредиту на фінансування оборотного капіталу та рефінансування вже наявної заборгованості перед банками.

У міністерстві також повідомили, що станом на січень 2021 року, кредити на рефінансування становлять понад 11 мільярдів гривень. Водночас кредити на інвестиційні та антикризові цілі складають по близько 19% кредитного портфеля програми.

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Програма "Доступні кредити 5-7-9": що відомо